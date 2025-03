Tello consolida su vinculación con el Betis

Cristian Tello comenzó la temporada con la incertidumbre lógica de una cláusula en su contrato que no le garantizaba la continuidad en el Real Betis más allá de junio de 2021. Cuando el 1 de julio de 2017 se anunció por parte del club verdiblanco y del FC Barcelona el acuerdo para el traspaso del futbolista por cuatro millones de euros más uno en variables se informó de que la vinculación de Tello con el Betis era hasta 2022 pero no de un detalle importante que se ha resuelto ahora felizmente para la continuidad del extremo en Heliópolis. Y es que Tello tenía que jugar una serie de partidos para poder activar su permanencia en el Betis en la campaña 2021-22, con lo que la vigencia de su vinculación no estaba garantizada hasta hace algunas fechas.

La cifra de partidos que tenía que jugar Tello esta temporada en el Betis era de 20 encuentros oficiales, tal y como avanzó Estadio Deportivo . El extremo de Sabadell ya lleva 25 duelos , repartidos entre 21 de LaLiga Santander y cuatro de la Copa del Rey. No había ningún condicionante fijado en el contrato por minutos de juego. Es decir, que no ocurría como en otras situaciones de ampliación en las que el futbolista debía participar en al menos 45 minutos de un encuentro para que le computara en el recuento global. Con participar simplemente un minuto ya sumaba ese partido. Así, Tello ya superó esa cifra de 20 encuentros y su contrato queda reforzado hasta el final de la campaña 2021-22.

Tello se encuentra muy cómodo y feliz en Sevilla y se ha convertido en uno de los más veteranos de un vestuario que ha sufrido diversas reformulaciones en los últimos veranos a excepción del pasado por las dificultades económicas. El veloz punta nacido en Sabadell hace 29 años e internacional absoluto con España aterrizó en Heliópolis en el verano de 2017 y fue uno de los primeros fichajes de Lorenzo Serra Ferrer en su etapa como vicepresidente deportivo. De hecho, la llegada de Tello sirvió como atracción para otros jugadores de nivel que también acabaron en el Betis como Bartra , algo reconocido por los mismos protagonistas.

La consolidación del contrato de Tello es una novedad que afecta sin duda a la planificación de la próxima temporada, muy condicionada por la situación económica particular del Betis y general de LaLiga. El salario de Tello es uno de los más elevados de la plantilla verdiblanca y su rendimiento no siempre ha estado acorde a la apuesta económica del club en sus retribuciones. Este curso sí empezó con un protagonismo notable, ya que se convirtió en el mejor goleador del equipo y encadenó jornadas siendo decisivo pero desde principios de diciembre fue perdiendo su sitio y en 2021 en LaLiga sólo fue titular ante el Getafe, quedándose con un papel de revulsivo que se ha convertido en habitual en su etapa en Heliópolis.

Acierto goleador

Tello es el tercer jugador bético con más goles en este curso , tras los nueve de Canales y los ocho de Borja Iglesias. El extremo catalán suma cuatro en LaLiga. El primero le dio al Betis el triunfo inicial en Vitoria, luego anotó en el 0-2 de Valencia e hizo un doblete frente al Elche en el Villamarín (3-1). Aquel tanto del 1 de noviembre fue el último que ha celebrado Tello como propio. Precisamente es el Elche el rival del Betis este domingo en el Martínez Valero. Ha repartido Tello sus cuatro goles en 894 minutos, dado que Pellegrini le ha hecho jugar bastantes partidos (21 de los 25 de LaLiga en los que ha estado disponible, se perdió dos por lesión y el último por la muerte de su padre) pero sólo dos han sido completos: frente al Valencia y ante el Elche, precisamente dos encuentros en los que marcó. En la Copa jugó 85 minutos repartidos en cuatro duelos.

La competencia en las bandas del Betis es alta con la irrupción de Aitor , el crecimiento en las prestaciones de Diego Lainez y la presencia eterna de Joaquín . Además de que Pellegrini le dio también su sitio un tiempo a Rodri y ha empleado a Juanmi en muchas ocasiones partiendo desde la izquierda, donde más suele jugar Tello. Ahora, con contrato ya consolidado hasta 2022 está por ver cuál será el futuro del extremo catalán una vez que finalice la temporada, pero se resolvió la duda de su escenario y no quedará libre para este verano.