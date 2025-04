Primera derrota del Betis en un derbi femenino

Duro partido el disputado este miércoles Día de Reyes por el Betis y el Sevilla femeninos en el que se notaba que ambos equipos tenían ganas de enfrentarse y se jugaban mucho más que tres puntos. Fue un duelo bastante igualado en el que la diferencia estuvo en el buen hacer a balón parado de las chicas de Cristian Toro.

La primera mitad se caracterizó por la igualdad mostrada por ambos equipos que alternaron ocasiones a lo largo de los minutos. Fueron unos primeros 45 minutos caracterizados por la intensidad demostrada por ambos equipos. El primero en avisar fue el Sevilla con disparo de Coleman directo a portería con poca potencia que detuvo sin problemas Méline Gerard. Posteriormente fue le Betis el que se volcó en la portería de Noelia Ramos, muy acertada en la jornada de hoy siguiendo su línea de esta temporada. El balón iba de una portería a otra en un vaivén de ataques contraataques con dos grandes internadas sevillistas la primera de Coleman y otra de Payne que no alcanza a rematar Ana Franco, que el 35 conseguiría transformar en un saque de esquina. Del lado bético las ocasiones más claras las protagonizó Rosa Márquez, que realizó un gran partido.

La segunda mitad comenzaba con malas noticias para el Betis que acababa de dar salida a Ángela Sosa y Mari Paz para reforzar el ataque pero apenas 30 segundos después de la reanudación Ana Gónzález vería la segunda cartulina y era expulsada por la colegiada murciana Martínez Madrona. Pero esto no provocó que el Betis se rindiese, de hecho apretó y disfrutó de varias ocasiones la más clara la de Rosa Otermín que se metió por dentro y su disparo con la zurda se marchó rozando el latera de la red. La distancia en el marcador era mínima y el conjunto verdiblanco lo sabía y trataba de aprovechar cada balón pero el Sevilla consciente también de la su escasa ventaja buscaba beneficiarse de la superioridad numérica y de la calidad de Payne y Coleman. No notaba el conjunto de Rafa Ríos la falta de una jugadora e intentó igualara el partido hasta los últimos minutos cuando Isabella Echeverri que volvía tras lesión aprovechaba un saque de esquina para poner el segundo del Sevilla. En los últimos minutos el Betis seguiría intentando acortar distancias y casi todas las ocasiones serían de las verdiblancas que no consiguieron evitar la octava derrota consecutiva.

Pese a todo el Betis mostró una imagen mucho más consistente y sólida que en los anteriores partidos lo que da esperanzas para el futuro más inmediato cuyo objetivo es salir de la zona de descenso y conseguir la permanencia.

