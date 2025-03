Setién y su final en el Betis: «Hay un grupo de aficionados que no me tragan, no ven nada positivo y me tengo que ir»

Quique Setién , exentrenador del Real Betis , ha recordado cómo fue su salida de la entidad heliopolitana tras dos temporadas, eliminándose la tercera campaña que el técnico santanderino firmó en un principio. En declaraciones a la Cadena SER , Setién explicó que «en los últimos meses hay un grupo de aficionados que no me tragan, no ven nada positivo y me tengo que ir . Es lo que no me gusta del fútbol. Sigo disfrutando del juego como cuando jugaba en mi barrio. Me encanta jugar al fútbol y me mantengo solamente por poder disfrutar jugando al fútbol. Me encanta estar con los futbolistas, el trabajo diario, entrenar... pero ir a una rueda de prensa en Sevilla, por ejemplo, es muy duro« .

En su primera temporada, Setién llevó al Betis a Europa como sexto clasificado de LaLiga 17-18 y en la segunda llegó a clasificar al equipo heliopolitano hasta las semifinales de la Copa del Rey (cuya final se disputaba en el estadio Benito Villamarín), siendo eliminado a doble partido por el Valencia, en una eliminatoria que se marchó con un 2-2 a la vuelta en Mestalla después de que el equipo verdiblanco desaprovechara una ventaja de 2-0 en el marcador en Heliópolis en el choque de ida. En la Europa League, fue eliminado sorprendentemente por el Rennes en los dieciseisavos de final de la competición continental, tras pasar de forma holgada en un grupo con el Milan, el Olympiakos y el Dudelange.