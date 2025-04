Sabaly no inició la sesión con el grupo este viernes a tres días del Betis - Elche

Cuando parecía que, pese a todos los problemas con las inscripciones y las negociaciones abiertas con el Trabzonspor para el traspaso de Marc Bartra, Manuel Pellegrini podía tener un once muy reconocible de cara al encuentro del lunes frente al Elche, correspondiente a la primera jornada de LaLiga Santander 22-23, este viernes ha aparecido un contratiempo en los planes del técnico chileno. Y es que el lateral derecho senegalés Youssouf Sabaly no se ha ejercitado con el resto de sus compañeros en la sesión matinal del primer equipo del Real Betis a tres días vista del choque ante el cuadro ilicitano.

Además, aunque no se conoce el alcance de la razón por la que Sabaly no se ha entrenado con sus compañeros en la mañana de este viernes, no ha debido de ser algo de última hora, sino que ya estaba previsto, puesto que el lateral derecho del Betis Deportivo, Fran Delgado (un habitual en los entrenamientos del primer equipo verdiblanco y uno de los jugadores de los escalafones inferiores que acudió a Austria al primer stage de la pretemporada 22-23), ha participado a las órdenes de Pellegrini.

El Betis se ejercitará mañana a puerta cerrada, sin quince minutos abiertos para los medios de comunicación y no será ya hasta el domingo, que volverá a haber un rato abierto en el entrenamiento para que la prensa pueda ver las últimas novedades de cara al debut liguero, y, sobre todo, comparecerá Pellegrini en la rueda de prensa previa ante los medios de comunicación para ofrecer alguna noticia más.

Sabaly tenía todas las papeletas de ser el lateral derecho titular en el debut liguero ante el Elche del lunes, por la baja por lesión de Martín Montoya y por el hecho de que Héctor Bellerín, deseado para regresar a Heliópolis, aún no se ha desvinculado del Arsenal para poder volver al Betis con la carta de libertad. Así que, si el futbolista africano no mejora y no participa en las sesiones de entrenamiento de mañana sábado y del domingo, aunque el lunes por la mañana habrá la clásica sesión de activación, debería ser Aitor Ruibal el futbolista que ocupe el lateral derecho titular frente al equipo ilicitano.

