Sabaly, gran novedad en la lista para el derbi Betis – Sevilla El senegalés se estrena en una lista en la que no están Bartra ni William José

El técnico del Real Betis, Manuel Pellegrini , ha ofrecido la lista de convocados de su equipo para el duelo de los octavos de final de la Copa del Rey que mañana le enfrentará en su estadio al Sevilla FC. La gran novedad en la misma es la presencia de Sabaly, que entra por primera vez en una convocatoria tras su lesión de la pretemporada, una lista en la que también regresan Pezzella y Claudio Bravo.

La lista completa del técnico verdiblanco para el encuentro es la formada por Joel Robles, Edgar, Víctor Ruiz, Juanmi, Fekir, Borja Iglesias, Canales, Tello, Rui Silva, William Carvalho, Álex Moreno, Pezzella, Guardado, Bellerín, Lainez, Guido Rodríguez, Camarasa, Sabaly, Aitor Ruibal, Bravo, Rodri y Miranda .

Se quedan fuera de la misma el central Marc Bartra , además de Willian José que hoy había empezado a ejercitarse con el resto del grupo tras su lesión. «Willian José comenzó a trabajar hoy con el grupo, pero no para estar citado para el partido. Bartra no se ha podido entrenar, no está citado para mañana«, ha comentado Manuel Pellegrini en la rueda de prensa ofrecida en el día de hoy. Y de Sabaly ha dicho que »ya está entrenando todos los días con el plantel. Nos alegramos mucho».