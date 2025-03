Rubi: «La experiencia vivida en el Betis fue maravillosa»

Rubi , entrenador del Almería, hablaba del encuentro ante el Betis de este sábado en el Power Horse Stadium. El técnico catalán, que dirigió al cuadro verdiblanco en la 2019-20, recordaba su paso por Heliópolis y valoraba el nivel del equipo de Manuel Pellegrini. «Me considero un afortunado de por sí en los clubes que he estado. El Betis es un club impresionante. También Levante y Español. La experiencia vivida en el Betis fue maravillosa . Es cierto que fue un año rarísimo con el parón del Covid tres meses, le habíamos ganado al Madrid y se paró la liga. Luego arrancamos y no tuvimos suerte con algún penalti fallado y algún partido así un poco raro en cuanto a decisiones arbitrales. Para mí fue una experiencia extraordinaria, evidentemente me hubiera gustado que saliera mejor pero no pudo ser, hicimos todo el trabajo que pudimos y fue como fue, pero no volvería a cambiar lo que viví allí«, señalaba Rubi.

«Espero el típico partido que el espectador lo más seguro es que disfrute. Independientemente del resultado ellos tienen una idea de juego que compartimos, ellos van a buscar claramente dominar los partidos y nosotros también y espero un partido que el que pueda tener un poco más la pelota va a tener ventaja por las características de los jugadores y ojalá demos el nivel que estamos dando, que seamos un equipo muy fuerte aquí y le hagamos pasar mal a los rivales aquí», decía Rubi sobre el Almería - Betis de la 21ª jornada liguera.

Tiene bajas Rubi como las de Robertone y Baptistao y se le preguntaba al técnico su trascendencia y sustituciones. «Siempre estamos trabajando variantes. Que las vayamos a aplicar o no lo dejamos abierto. Hay que ver todas las situaciones». Y hablaba de las ausencias de Fekir, William Carvalho y Luiz Felipe : «No te voy a engañar, pero para nosotros tampoco estarán Robertone o Baptistao. El peso de los jugadores que no van a estar en el campo es grande pero en las dos plantillas. Me hablas de esos futbolistas y he entrenado a dos de esos tres y es un megacrack. Fekir en el caso concreto es uno de los mejores de LaLiga con diferencia pero para mí Baptistao y Robertone son muy importantes».

Acerca del Betis - Almería que finalizó con 3-1 en el Villamarín, Rubi afirmaba que "allí cometimos un poco el error ingenuo de que como nos estábamos encontrando muy bien cuando perdíamos el balón fuimos demasiado nobles y nos mataron a la contra. Aquel partido nos sirvió muchísimo de aprendizaje. Ahora somos mejor equipo que entonces. El Betis tiene futbolistas que interpretan muy bien lo que toca en cada momento como Canales, Borja, Juanmi, Joaquín ... Saben cuándo pasar la pelota, ir a los espacios, cuándo el rival está más desguarnecido... A nosotros nos penaliza mucho cuando nos descolocamos un poco, no estamos mal a nivel defensivo, el mínimo error nos cuesta un gol. No estamos mal, estamos bien".

"Tenemos que dar el máximo nivel, respetamos al rival porque los estudiamos y trabajamos. Hay dos bajas de jugadores que tienen bastante incidencia en el equipo y lo tenemos que enfocar para que los que entren aprovechen la oportunidad y que nuestro equipo que en casa ha generado resultados y juego parta de eso. A partir de ahí no hay duda de que jugamos contra un equipo que si no tenemos en cuenta sus puntos fuertes lo vamos a pasar mal ", continuaba el técnico del conjunto almeriense.

Sobre las quejas del Betis ante las expulsiones y las actuaciones arbitrales en su contra, Rubi cree que Alberola Rojas no va a estar condicionado: "Confío ciegamente en el colectivo arbitral y acepto sus errores. A veces se equivocan a favor y otras en contra. Los árbitros hoy en día están súper preparados para aguantar cualquier tipo de presión. Tienen que ir jugada a jugada sea el Betis, el Real Madrid o la Ponferradina".

