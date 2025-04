Un día de rodaje con Joaquín, una estrella de anuncio

Experimentar un día de rodaje con una celebridad conlleva vivir momentos únicos y emocionantes. Más aún si se trata de un personaje tan querido y reconocido como Joaquín , embajador de los productos de Gillette en España, la marca de afeitadoras, cuchillas y ... artículos para el cuidado personal masculino.

Alrededor de las 11.00 horas del pasado lunes, el ya exjugador llegó en su coche al Polígono Industrial La Palmera, en Dos Hermanas. Lo hizo acompañado de su mujer, Susana Saborido , quien volvería a trabajar junto a su marido en un anuncio de esta marca . Nada más aparcar, ambos saludaron a todos los presentes. Joaquín acompañó a su esposa a maquillaje y se puso un café antes de que fuera su turno. Una estampa de lo más corriente. Se formó un corrillo de pocas personas para hablar de asuntos cotidianos, como los días que Joaquín pasó en Marbella tras finalizar la temporada. Dentro del argot del marketing, se habló también de los modelos de pies que se contrataban para algunos anuncios. No le hubiera hecho falta al capitán bético, quien se descalzó un momento para demostrar que, para haber estado 23 años como futbolista de élite, su pie estaba en perfectas condiciones, sin magulladuras .

El set estaba preparado. El característico túnel de luces verdes que usa Gillette en sus anuncios, simulando la entrada a un terreno de juego, estaba ya encuadrado en pantalla. Ahí se colocó Joaquín, a quien le pasaron las frases para decirlas a continuación. Una corta, una larga, una escena junto a su mujer y dos frases cortas más. Ese era el orden de las secuencias que se debían rondar . Le dieron la opción de ir en chanclas, pero él prefirió ir descalzo. Ya exhibió antes sus pies, para demostrar que no estaban tan estropeados como los de otros jugadores.

«Se come la cámara»

Quienes verían por primera vez a Joaquín en este tipo de facetas estaban expectantes por cómo se desenvolvería. Donato Díez, director de Marketing de Gillette en España , ya avisó de las dotes actorales tanto del portuense como de su mujer. « Os van a sorprender «, dijo, sabedor de lo que deparaba rodar un anuncio con el capitán del Betis como protagonista. El gerente de esta marca ya había trabajado con otras estrellas de la talla de Messi, Neymar o Roger Federer. Sin embargo, él lo tenía claro. Ninguno de ellos era como Joaquín, con quien el trato era completamente diferente .

Tres, dos, uno… ¡Acción! Llegó la hora de rodar. Se hizo el silencio y Joaquín comenzaba a decir sus frases ante la cámara. Errores, muy pocos; caras de satisfacción entre los asistentes, muchísimas. «Se come la cámara, es que se la come», repetían una y otra vez a medida que actuaba . Su gran presencia escénica captaba la atención de todos los asistentes, pero a nadie le pillaba por sorpresa. Joaquín se estaba mostrando tal y como es. Con el carisma, la gracia, el arte y la capacidad para atraer miradas que ha destilado durante años vestido de corto sobre el césped . El rodaje de cada escena transcurrió de forma amena, muy sencilla para el portuense, con soltura. Estaba totalmente hecho al ámbito. Y todo natural. Solo tenían que decirle las frases, que los gestos ya los ponía él. Apenas recibía instrucciones y hacía lo que le pedía la oración.

Tras más de dos horas de rodaje, llegó una pausa. Después de reponer fuerzas con un trozo de tortilla y un montadito, Joaquín atendió a ABC de Sevilla y Al Final de la Palmera para mostrar sus sensaciones en este tipo de trabajos ante la cámara. «Disfruto mucho. En este caso, el equipo de Gillette son gente maravillosa. Llevamos ya unos años trabajando, me entienden a la perfección y me dejan ser yo . Eso para mí es importante. Me puedo sentir más a gusto y eso es fundamental. Tengo la oportunidad de disfrutar también de todo esto, de lo que me da la tele y la publicidad. Sinceramente, era un tema que también quería conocer. Quiero aprovechar el tirón que, de alguna manera, pudo tener y disfrutar de ello, por supuesto . Independientemente de que siga ligado al fútbol, afortunadamente, tengo la suerte de poder tener un programa propio, de estar en la televisión, de que la gente me siga queriendo y viendo… Disfrutar de todo eso. Es una cosa que no esperaba en mi vida tener y, gracias a Dios, estoy disfrutando muchísimo«, admitió la leyenda bética.