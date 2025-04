Así te hemos contado el River Plate - Betis, en directo (4-0)

Ya se conoce el once del Real Betis para el amistoso ante River Plate. Saldrán de inicio los siguientes jugadores: Dani Martín; Montoya, Edgar, Félix, Miranda; Canales, Paul; Aitor, Fekir, Loren; y Borja Iglesias.

La principal novedad en el once del Real Betis es la presencia del joven central zurdo Félix, que se estrena como titular en un amistoso con el primer equipo. Ya jugó unos minutos en pretemporada en Austria ante el Grödig. Vuelven a las alineaciones futbolistas como Dani Martín, inédito en este curso, y Loren, que sólo contó para Pellegrini en los dos primeros encuentros por los problemas con las inscripciones en LaLiga.

Partido de ida y vuelta en estos momentos, pasada la media hora de juego. Los verdiblancos buscan acortar distancias pero no llegan con claridad al área de Centurión (2-0, m. 30).

Fekir protesta pidiendo penalti de Pinola en el área de River pero Lostau dice que no ha habido nada. Sigue el 2-0 justo antes del descanso.

Descanso. Pierde el Betis 2-0 tras una primera parte de ida y vuelta en la que los verdiblancos acusaron algunos errores defensivos y River aprovechó la pericia de Zuculini con su volea y su llegada. Borja Iglesias, en el inicio, y Canales, al final de la primera mitad, estuvieron a punto de marcar. Fekir pidió penalti por un pisotón que no vio Lostau. Deben reaccionar los verdiblancos en la segunda parte, donde Pellegrini hará varios cambios.

A punto de comenzar la segunda mitad. No hace cambios Pellegrini en su formación.

Gol de Beltrán tras un grave error de Aitor, que se resbaló y no pudo despejar. Goleada de River (4-0, m. 70). Pellegrini hace más cambios y entran Willian José y Dani Pérez por Borja Iglesias y Fekir.

FINAL. Humillante derrota del Real Betis en el amistoso ante River Plate. Se unieron los verdiblancos a la fiesta de despedida de Marcelo Gallardo. No aprovecharon sus ocasiones y dieron muchísimas facilidades defensivas. Derrota contundente que deja mala imagen en el primer duelo de la gira por Sudamérica (4-0).