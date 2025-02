Reunión clave este jueves para definir si el Ibiza - Betis se juega en Can Misses

No las tiene todas consigo aún el CD Ibiza Islas Pitiusas para jugar en Can Misses su histórico partido copero contra el Real Betis . El clima en la isla entre los dos clubes principales no es el mejor, como la relación del rival del Betis con su propio Consistorio. El Ibiza Islas Pitiusas tendrá que esperar hasta este jueves para conocer las condiciones de la UD Ibiza de Amadeo Salvo para el uso del Palladium Can Misses con motivo de la eliminatoria de dieiciseisavos de final del toneo del k.o.

El club celeste, que milita en LaLiga SmartBank y es el cesionario del estadio, se reunirá a las 12.00 horas del citado día con los rojillos y rivales del Betis después de que la entidad que preside Antonio Palma lo solicitase a petición del Ayuntamiento de Eivissa, ente que comunicó que había activado una cláusula del convenio para que el encuentro se pueda celebrar en el estadio principal de Can Misses y no en Can Misses 3 donde habitualmente el Ibiza Islas Pitiusas juega sus partidos.

El partido está fijado para el jueves 5 de enero y será la primera vez que el conjunto verdiblanco, vigente campeón de la Copa, rinda visita a la isla. Los ibicencos vencieron al Rayo Majadahonda (3-1), en la primera ronda, y al Eibar (1-0), segundo clasificado de LaLiga SmartBank, en la segunda eliminatoria. De esta forma, el CD Ibiza Islas Pitiusas se convirtió en uno de los dos únicos equipos de Segunda RFEF que se mantienen vivos en la competición.

El choque con el Betis precisa de las mejores instalaciones para albergar un evento que necesitará un aforo a la altura. El CD Ibiza Islas Pitiusas ha de alcanzar cuanto antes un acuerdo con la UD Ibiza para que los aficionados puedan disfrutar de este histórico choque en el estadio Can Misses.