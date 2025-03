Pellegrini: «La mejor manera de llegar bien al derbi es jugar bien contra el Helsinki»

A pesar de que toda la atención de la afición está ya puesta en el derbi del domingo en el Benito Villamarín, este jueves el Betis debe rematar la fase de grupos de la Europa League en casa ante el HJK Helsinki. El conjunto verdiblanco acabará primero de ese grupo con total seguridad, pero el entrenador, Manuel Pellegrini , no quiere restarle importancia a la cita con los finlandeses. «Desde el punto de vista técnico creo que la mejor manera de llegar bien al derbi es jugar bien el jueves», ha recalcado el chileno en la rueda de prensa previa al partido acerca de ese doble compromiso de esta semana.

El Ingeniero ha admitido que estar ya clasificados para los octavos hace que el partido contra los fineses no sea igual que cualquiera de los anteriores, como es evidente. «Lógicamente, estar clasificados rebaja un poco la tensión, pero la responsabilidad es la misma», ha expuesto el preparador, añadiendo que, pese a todo, «es muy importante jugar bien y llegar al derbi con un buen balance este jueves» y «no es un duelo para que jueguen los juveniles» . «Ya veremos lo que nos permite hacer el choque», ha matizado.

«Es clave que los rendimientos sean altos para ver qué equipo será mejor para el domingo -ha agregado-. No hay un equipo A y uno B que juega la UEFA . Es importante tener un equipo equilibrado. En cuanto a los minutos, se mira lo jugado por mes y tratar de evitar lesiones, aunque no siempre se consigue. Que esté William Carvalho aquí significa que jugará, no estamos con juveniles».

Además, el técnico ha aludido a los malos registros béticos en los derbis, relativizando las cifras puntuales. «No soy muy amigo de las estadísticas -ha dicho-. Para mí, lo importante es un rendimiento global del equipo en la temporada . Ahora estamos tratando de mejorarla. Si dentro de la temporada, se gana el derbi o ante el Atlético, pues mejor. Pero si me dices que ganamos el derbi y luego quedamos el 14... pues no sería ninguna alegría. Lo que buscamos es una temporada completa».

Canales sí, Guido no

Pellegrini ha descartado a Guido Rodríguez para el partido frente al HJK Helsinki, sin especificar mucho más en torno a su presencia el domingo contra el Sevilla. También se ha referido a Sergio Canales , ya a plena disposición. «Guido está recuperándose de un golpe fuerte en la cadera. Para el partido de mañana no alcanza a recuperarse», ha explicado el técnico sin aclarar mucho más sobre su estado. «Vamos a ver la recuperación de aquí al domingo». Sí estará Canales, quien este miércoles se unía al trabajo del grupo tras la ausencia del martes. «Canales tenía un golpe del partido, pero nada importante, hoy entrenó bien y estará en la lista de citados», ha informado el chileno.

Eso sí, el entrenador ha descartado para todos los partidos antes del Mundial a Joaquín . «No tiene ninguna posibilidad de estar mañana ni en el derbi. Tiene una lesión muscular. Será difícil que se recupere en menos de un mes», ha comentado Pellegrini con rotundidad.

