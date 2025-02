Joaquín: «Si nos clasificamos para la Champions, no me echan ni con agua caliente»

Joaquín Sánchez, capitán del Real Betis, ha sido protagonista en la noche de este jueves en el programa 'El Hormiguero', de Antena 3, donde ha acudido para hablar con Pablo Motos del espacio que la misma cadena estrenará en muy pocas fechas, 'Joaquín, el Novato', que presentará el propio futbolista. Pero ha hablado de su presente y futuro en el equipo y club de sus amores.

Cuando Motos le preguntó por si ya de verdad esta temporada 22-23 será su última campaña como profesional, Joaquín respondió que «es que la última vez que vine aquí, me cayó lo más grande porque dije que era mi último año y al final he seguido. La intención es que sí, que sea el último año. Esto es muy largo pero si nos clasificamos para la Champions, no me echan ni con agua caliente. Además, es que soy dueño. Siempre digo que voy a disfrutar el año», sentenció en este sentido el de El Puerto.

Sobre ese 'Joaquín, el Novato', el capitán verdiblanco explicó que «va de todo un poco, porque he tenido que hacer de cocinero, de astronauta, de humorista, de cantante… imagínate Pablo que no valgo para nada, que es lo peor (risas). Voy a probar todas estas profesiones, porque ya tengo una edad, que tengo más edad que el chándal de la mili, y a ver si encontramos el futuro en alguna de estas profesiones», comentó.