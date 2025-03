Haro: «No tengo ningún problema para dejar el club, pero que la alternativa sea fiable»

El presidente del Real Betis, Ángel Haro , salió a la palestra hoy para analizar todo lo que está ocurriendo a nivel institucional con la aparición de la plataforma 'Es posible otro Betis', que pretende acabar con su gestión al frente del conjunto verdiblanco. Ha sido contudente el mandatario del club helipolitano hoy en COPE Sevilla al afirmar que «yo n o tengo ningún problema para dejar el club en su momento, pero que la alternativa sea fiable ».

En este sentido valoraba la aparición de la plataforma que lideran grandes accionistas como Rafael Salas, Caro Ledesma, Francisco Galera o Lorenzo Serra Ferrer , señalando que «en febrero tuvieron reuniones para plantear una oposición, no se pusieron de acuerdo entre ellos ni para poner un presidente. En junio de nuevo tuvieron reuniones, y en agosto o septiembre tuve conversaciones con Caro Ledesma y Galera para un nuevo proyecto. Ahora parece que el nuevo proyecto es Serra . Que le planteen el nuevo proyecto a los béticos».

Continuaba el presidente del Betis señalando que «es bueno que haya plataformas u oposición. Siempre que sea de forma legítima, es bueno y sano, hay que estar acostumbrado a la crítica. Ahora, creo que las formas no han sido las adecuadas». Además, destacaba que «cuando las cosas no van bien todos entran en un drama, y lo entiendo. Pero las formas son importantes. Cuando escucho a Rafael Salas hablando de gestión económica… No me puede dar clases de eso , sobre todo por la experiencia que tiene él en ese ámbito. Si alguien tiene una alternativa legítima y adecuada que la plantee en la junta ante los béticos, la alternativa no puede ser sólo Serra».

Apelaba Ángel Haro a 'Es posible otro Betis' a que «expliquen a los béticos qué van a votar. No lo explican porque no lo tienen, y no dicen qué van a hacer con esa representación de acciones. Deberían explicar cual sería ese consejo de administración, el presidente …».

Finalizaba señalando que «las personas tienen que ir con los compromisos por delante. Los béticos necesitan tiempo, hacer esto dos semanas ante de una junta, sin explicarlo bien... Creo que esto se tiene que hacer bien, y no decir que mi proyecto es Serra, cuando alguno de ellos renegaba de él hace poco. Estar porque fui 'hijo de' o porque 'tengo que estar'...».