Fekir: «Estoy feliz aquí»

Nabil Fekir es uno de los jugadores más importantes del primer equipo del Real Betis . Su influencia en el juego ofensivo de los de Manuel Pellegrini está fuera de toda duda y su renovación con el conjunto verdiblanco es algo que ya se está tratando en las altas esferas del club heliopolitano. Mientras, el futbolista se limita a destacar que está feliz en el Betis y piensa ya en el duelo ante el Ferencvaros de mañana en la Europa League.

«Estoy bien, jugando, con buenas sensaciones. No sé qué me espera en el futuro. Yo estoy bien, jugando en este equipo. Lo digo siempre, estoy feliz aquí, estoy jugando en un gran equipo y veremos lo que me espera en el futuro » se limitó a responder en relación a una posible ampliación de su contrato con el Betis.

Fekir dejó claro que «me siento bien, quiero jugar todos los partidos y gracias a Dios tengo la suerte de jugar todo, e intento ayudar al equipo al máximo y de momento estamos bien y hay que seguir así».

El jugador francés está generando muchas ocasiones de gol, algo que, según comenta él mismo, «me alegra pero para mí no es lo más importante . Lo más importante es ayudar al equipo, dar el máximo en el campo y cuando los resultados son buenos estamos todos contentos»