Borja Iglesias: «Tengo claro que volveré a meter muchos goles»

El beticismo sigue esperando mucho de Borja Iglesias , delantero del Real Betis que no ha cumplido hasta el momento con lo que todos esperaban de él. El 'Panda' costó cerca de 30 millones de euros y en su primer año no logró tener unas cifras acordes a lo que ese precio. Con 3 goles en 37 partidos , sin duda su rendimiento es muy mejorables.

El futbolista sabe que debe dar mucho más, y confía en que esta temporada sea mejor en lo personal, tal y como apuntó Antonio Cordón hace unos días. «Me conoce desde hace años, tenemos relación desde que yo estaba en la cantera del Villarreal. Allí ya me daba muchos mensajes de ánimo y me decía que con trabajo las cosas acaban llegando. También tengo claro que volveré a meter muchos goles, no sé si será en la próxima jornada o dentro de un mes, pero van a llegar , seguro. Cuando estás en una dinámica positiva, chutas al palo y entra, y cuando no es lo contrario, le das al aire, no llegas a la jugada... Cuando coja una racha llegará la confianza y comenzarán a entrar todas esas ocasiones», apuntaba en una entrevista en Diario de Sevilla.

Y es que Borja Iglesias comentaba que «la gente piensa que lo paso muy mal y, aunque evidentemente no son situaciones agradables, me aferro a mi trabajo y a partir de ahí poder crecer. Aunque soy joven, tengo alguna que otra experiencia de vida y también eso me ayuda a seguir hacia delante. Si llevase 20 goles claro que sería más sencillo, yo estaría más contento y la gente también . Sería una situación que se retroalimentaría de manera positiva y habría menos dudas por parte de todos. Pero yo me centro en lo que puedo controlar, intentar aportar mi trabajo y apartar las cosas que no dependen de mí».