Rayo - Betis: Primer asalto con la ilusión por bandera

El día más importante de la temporada para el Betis -el primero de muchos, pensarán algunos- ya ha llegado. Esta noche, a partir de las 21 horas en el estadio de Vallecas, el Real Betis comenzará a jugarse con el Rayo Vallecano un puesto en ... la final de la Copa del Rey de la temporada 2021-22, prevista para el próximo 23 de abril en La Cartuja. Semifinal del torneo copero. Ahí es nada. Tres años después. Y hay muchos alicientes. Primero, la ilusión generada en ambos equipos. El equipo dirigido por Andoni Iraola, porque juega su segunda semifinal de su historia, después de la que disputó en el año 1982, hace justo cuarenta años. Así que puede clasificarse para su primera final. En el equipo de Manuel Pellegrini, porque hay ganas, intención y, sobre todo, trabajo, para culminar con un título la mejoría que el equipo, que venía de ser precisamente eliminado por el Rayo, que entonces estaba en Segunda división, en dieciséisavos de final en enero de 2020 y de finalizar en la decimoquinta posición en LaLiga, ha experimentado desde que comenzara el año natural de 2021 con el chileno a los mandos. Además, también está el componente de la afición. El beticismo está tremendamente ilusionado con que su equipo, que tantas alegrías le está dando en los últimos trece meses, alcance la final y toque plata para celebrarlo por todo lo alto. Pero para ello quedan dos asaltos. Los partidos de semifinales. El primero, esta noche en Vallecas. La vuelta, el próximo 3 de marzo en el Villamarín. Un buen resultado en el siempre complicado estadio de Vallecas acercará el primer objetivo de la temporada.

Se fue ayer el Betis hacia Madrid sin Sergio Canales. El cántabro no participó junto a sus compañeros en la última sesión antes de desplazarse a la capital de España. Era cuestionado Pellegrini, quien respondía que se trataba de «un problema personal problema personal, vamos a ver si lo puede solucionar, estaremos atento a las próximas horas. Es un tema personal que prefiero no tocarlo». No entró en la relación de 22 expedicionarios y por la tarde no se montó en el vuelo chárter que desplazó al plantel verdiblanco. Es positivo en Covid-19. Sensible ausencia de última hora la del santanderino, por lo que le da al equipo y por cómo se asocia con Fekir, Juanmi o el delantero que juegue (Borja Iglesias o Willian José) cuando está en el campo. Pero no debería haber lamentos por su baja. El Betis, esta temporada, sin ir más lejos, ganó en el Camp Nou sin poder contar con Fekir, y el pasado jueves goleó en el Reale Arena a la Real Sociedad en el partido de los cuartos de final sin la presencia de Guido Rodríguez tras haber estad con su selección y llegar a España el martes a veinticuatro horas del partido. Así que Pellegrini tiene en su plantilla argumentos para poder suplir con garantías a Canales.

En este sentido, hay un par de nombres que habría que tener en cuenta para cubrir el hueco en el once que dejará Canales: Aitor Ruibal y Rodri. Quizás, con ventaja para el futbolista catalán, que parece un poco más hecho para este tipo de partidos que el extremeño, aunque también tiene sus opciones. Algo más conservador en los planes de Pellegrini sería que Guardado ocupase el lugar del cántabro y salir con Guido y también William Carvalho. El resto del equipo, el que los béticos comienzan a saberse casi de carrerilla en este tipo de partidos importantes, con el regreso de Edgar al eje de la defensa y de Sabaly y Álex Moreno a los laterales, y la presencia de Borja Iglesias en la punta del ataque, con Rui Silva, Bartra, Guido Rodríguez, Carvalho, Fekir y Juanmi. Pellegrini y su equipo tienen claro que, salvando el partido contra el Villarreal, con las circunstancias y connotaciones expuestas desde que terminó el partido del domingo -el esfuerzo físico y la carga emocional que tuvo la clasificación para las semifinales de la Copa y el buen planteamiento defensivo que hizo Emery en el equipo amarillo-, tienen que mantener la línea de juego y resultados también en este primer envite semifinalista del torneo copero para avanzar con paso firme.

Con la duda de Fran García

Por su parte, el Rayo Vallecano de Andoni Iraola tiene la baja segura de Unai López, que se lesionó frente al Celta de Vigo en el partido liguero del pasado sábado en Balaídos. Pero el mayor problema para el técnico vasco es el lateral Fran García. En su caso, su presencia ante el Betis no está del todo descartada, pero sí muy difícil. Sufre una lesión muscular que ya no le permitió jugar ante el Mallorca en los cuartos de final de la Copa ni el pasado fin de semana en LaLiga contra el Celta. Su sustituto en esos dos partidos fue el francés Kevin Rodrigues, aunque a nadie se le escapa que la baja de Fran García supone un gran contratiempo para el preparador vasco. Sí podrán estar a disposición Óscar Valentín y Comesaña, una vez que la RFEF dejó sin efecto las sanciones impuestas por Competición debido a que a partir de semifinales todas las cartulinas amarillas anteriores quedan sin efecto.