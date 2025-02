Raúl: «Trabajo para que me salgan las cosas bien y el año que viene pueda estar en el Betis»

En fútbol, el verbo marcar es un concepto polisémico. Sirve tanto para definir al delantero que anota como al defensa que cubre. Este curso Raúl García de Haro está demostrando ser en el Mirandés uno de los delanteros más difíciles de bloquear en ... de toda España. Lleva seis goles en ocho partidos que lo convierten en uno de los máximos finalizadores a nivel nacional y uno de los ejemplos de cesión más exitosas del Betis en los últimos años. Los mismos goles, por cierto, que eleva Borja Iglesias en LaLiga Santander. ABC de Sevilla hace un marcaje al hombre para el delantero de moda de Segunda división. Una que de momento no pasa.

¿Le cuida Miranda de Ebro?

Mucho. Acabo de entrenar esta mañana y la verdad es que todo va bien.

¿Cuántas personas hay censadas allí?

Creo que unas 35.000 personas. Por ahí.

Todavía podría meter a más gente en el Benito Villamarín sin llenarlo.

Más o menos (ríe). La verdad es que no sé el número exacto.

Viene de hacer un doblete ante Las Palmas, aunque no haya servido para ganar. El lunes, el Eibar. Y parece la tónica habitual por el curso y la situación del Mirandés en la tabla (19º). ¿Se siente esencial en un mes?

Para un delantero siempre es importante hacer goles, pero sobre todo si valen para ganar. Yo también venía del año pasado, que no fue muy bueno. Y me ha venido bien marcar.

Habla del descenso del Betis Deportivo. Esto es lo que tiene reencontrarse con el gol: ahora lucha por hacerse un hueco entre los mejores artilleros de plata. Está en lo más alto con el granadinista Uzuni.

Yo soy realista y sé que es muy complicado ser pichichi de Segunda, pero yo no me pongo ningún límite. Lo único que quiero es crecer este año. Meter los goles que tenga que meter. Y como ya le digo, ayudar al equipo a conseguir el objetivo, que es la salvación. Hace unos años ya estuve ahí arriba, fui pichichi de Segunda división B durante un tiempo. Metí trece y el otro marcó catorce. Carlos Martínez, del Andorra.

Mucha gente ignora que usted ha pasado de todo el año pasado: desde un descenso hasta suplencias, pasando por una cesión invernal que no fructificó al Ibiza. Y al día siguiente una grave lesión ocular. Sentirse ahora bajo la enseñanza de un exjugador como Exteberria debe ser una experiencia sanadora.

Me llamó en verano y estuvimos hablando, y bueno, me ha dado una confianza plena. No a mí solo. A todo el equipo. Un entrenador que ha sido futbolista se nota. Me dijo que a ver si podía ser, que viniera aquí, que iba a ser un gran año.

¿Pueden ser esos primeros goles en LaLiga Smartbank el mejor currículum para enviar a la sub 21?

Hombre, para mí sería un sueño. Pero sé que es muy complicado. Hay que seguir ayudando al equipo.

Los dos segundos máximos goleadores en Primera y Segunda son verdiblancos.

Todo lo que haga Borja Iglesias me voy a alegrar, porque es muy buena persona y me ha dado muy buenos consejos. Lo considero un gran amigo mío. Y todo lo que le pase bueno se lo merece.

En su crecimiento en el Betis ha vivido de todo: ascensos, debut en LaLiga con Rubi, en Copa del Rey con Pellegrini…

Todos estos años en el Betis han estado muy bien. Desde que llegué no puedo tener ninguna queja. Desde el primer día me acogieron. Yo al final sé que había que dar un paso hacia adelante. Ese paso era yéndome del club.

En vez de decir adiós, escribió un hasta luego en su despedida.

Yo al final sé para lo que he venido aquí. Trabajo día a día para que me salgan las cosas bien y el año que viene pueda estar en la primera plantilla del Betis. Sigo al equipo desde la distancia y sigue jugando muy bien.

Jugó apenas un partido en la Copa del Rey, pero el Betis tuvo el gesto de incluirlo en la nómina de ganadores. Y lo renovaron en el Benito Villamarín pese a que los canteranos suelen firmar en la Luis del Sol. El club le lanza un mensaje, ¿se lo devuelve?

Sigo trabajando para poder estar allí, y ¿por qué no? Si trabajo y estoy bien, poder estar peleando por ello.

Me cuentan que siguió de cerca el derbi de filiales y al renovado Betis Deportivo de Aitor Martínez.

Es una gran generación. En el partido fue claramente dominador el Betis, e incluso pudo hacer más goles. El juvenil hizo un gran año.

Un mensaje para los béticos que celebran este curso los goles que marca el delantero titular del Mirandés.

Ojalá que todo salga bien este año, y pueda volver el año que viene siendo mucho mejor futbolista.