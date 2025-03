Raúl, confianza plena de Pellegrini y «activo» de Planes

Raúl vive y disfruta su estreno en la pretemporada del primer equipo del Betis. El camino ha sido largo pero tanto el club como el olesano han encontrado en el otro la mejor inspiración posible para así andar juntos. Sabe Raúl que la ... altísima competencia en una nave como la verdiblanca es una condición innegociable para formar parte de él, después de que los de Manuel Pellegrini hayan conseguido clasificarse por tercera vez seguida en Europa, por lo que las aspiraciones de seguir peleando por ese sendero permanecen intactas y ahora se suma ese plus de motivación que supone saberse un candidato más a ocupar la punta de ataque, cuya propiedad recae sobre Borja Iglesias , y sobre cuyo eje perdió protagonismo Juanmi, por no hablar de Loren, que es el de alguna forma el antecesor de Raúl al tener ambos feliz pasado en el Betis Deportivo.

Mientras el Betis calibra su nivel estos días, Raúl crece a cada entrenamiento que ha venido realizando en la ciudad deportiva Luis del Sol y en la gira americana. Y también lo hace a través de la cantidad de minutos que su entrenador le viene otorgando en los tres primeros amistosos del Betis en esta fase de preparación, en aquellas estadías en Alemania e Inglaterra. Fue suplente en dos, los primeros, Eintracht de Braunschweig y Mónaco, contra el que anotó su primer gol de cabeza en poco más de un cuarto de hora; y en el penúltimo de ellos, contra el Middlesbrough inglés, salió como titular, ejerciendo como nueve de pleno derecho en un encuentro que terminó significando la primera victoria de los verdiblancos esta pretemporada (0-1). Contra el Burnley , Raúl salió en el tramo final del encuentro, tras las apariciones de Borja Iglesias y Willian José.

Viene gozando Raúl de presencia en el área, haciendo buenos movimientos de ruptura, y asociándose con acierto con esa línea de mediapuntas que es el evangelio para Pellegrini. Esas y otras cualidades que tanto el chileno como su cuerpo técnico vienen valorando positivamente estos días. Casi más que los goles. Saben ya que no es el Raúl que se marchó con un saco de tristes desdichas en forma de fallos con un filial desmotivado, sino que es el máximo goleador histórico del Mirandés , por eso el técnico le da igualdad de oportunidades en un nuevo contexto que Raúl busca aprovechar cayendo con el pie derecho en el Villamarín.

Clubes preguntan; Pellegrini responde

Viene tratando Pellegrini a Raúl como uno más de la plantilla, con sus derechos y responsabilidades, y en lo que concierne al interés de los clubes que se mantienen atentos a cuál será la incidencia real del goleador y su rol dentro del primer equipo, el chileno le ha transmitido toda tranquilidad de cara a una nueva campaña, pidiéndole a Raúl que haga lo que él sabe hacer, que es marcar goles, y se olvide prácticamente de todos los intereses que vienen agolpándose en los últimos días sobre las oficinas del Benito Villamarín . Que este año debe ser el suyo siempre y cuando él trabaje para hacer realidad el sueño por el que lleva tanto peleando.

No ha manifestado públicamente Ramón Planes que Raúl vaya a tener aún ficha de primer equipo, y de momento el ariete viene jugando con el dorsal 35, pero el director deportivo del Betis, amplio conocedor de la realidad económica del club y de los vaivenes del mercado, no puede dejar de tratar a la promesa en la esfera pública como una pieza interesante en el tablero de las ventas, al menos hasta que el mercado dé el pitido final. Pero Pellegrini tiene muy claro que Raúl no se vende salvo una oferta irrechazable . «El nivel de la plantilla es muy alto. Raúl se está enfrentando a grandes jugadores. Estamos muy contentos con lo que estamos viendo de él. Como he dicho antes, por las situaciones de mercado que se vayan produciendo, buscaremos lo mejor para el Betis. Es un activo del club . Todos estamos muy contentos. El tiempo ha demostrado que fue un decisión muy acertada cederlo en Segunda. Vemos en pretemporada que ha dado un paso adelante», aseguraba Planes hace unos días.