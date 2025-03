El precedente: un 'derbi del palo' que acabó sin cierre ni culpable pero que quemó la relación entre clubes

El Gran Derbi regresa este domingo al Benito Villamarín diez meses después del último capítulo en Heliópolis, que será recordado por haber sido disputado en dos días diferentes por el famoso lanzamiento del palo de PVC desde la grada de Gol Sur al sevillista Joan Jordán ... . Aquel partido generó una tremenda polvareda tras la retirada del campo del conjunto de Nervión a raíz del incidente, ocurrido en plena celebración del empate a uno bético con un córner directo de Fekir al borde del descanso. El colegiado, De Burgos Bengoetxea, terminó decidiendo la suspensión del partido, que se reanudó al día siguiente -el domingo 16 de enero- a puerta cerrada tras la resolución exprés del juez único de Competición, de la Federación Española.

Pese al terremoto inicial, no obstante, el 'derbi del palo' quedó finalmente en nada . O en casi nada. Porque los socios y seguidores se quedaron sin poder presenciar in situ la segunda parte del partido y, en paralelo, los dos clubes rompieron los puentes que les unían y sus relaciones desde entonces son tormentosas o simplemente inexistentes. Pero todo el proceso para identificar al lanzador de la vara de plástico se ha saldado finalmente, meses después, con la imposibilidad de encontrar a un responsable de esa acción y sin que el propietario del estadio donde se produjeron los hechos, el Real Betis, sufra el cierre del recinto que en principio se había prescrito. Ni ha habido clausura ni condena para el autor del reprobable gesto, cerrándose el asunto con una multa de 36.000 euros a la entidad. La Policía Nacional llegó a detener a una persona por la acción , que pasó a disposición judicial, pero el dictamen final no ha encontrado razones fundadas para condenarlo y ni siquiera para asegurar que él fue quien propulsó el palo hacia el terreno de juego.

Ese aplazamiento y la reanudación al día siguiente, como es lógico, causaron, eso sí, un enorme perjuicio a los aficionados béticos, que no pudieron presenciar la resolución de aquella eliminatoria que acabó en triunfo y llevó al cuadro verdiblanco a los cuartos de final de la Copa, luego ganada. Pero también provocó un problema de envergadura al propio club, que se expuso a una durísima sanción por aquel lanzamiento del palo que alcanzó al jugador del Sevilla. De hecho, esos castigos llegaron pronto, varios días después.

De Competición a Apelación

De inicio, el Comité de Competición sancionó al Betis con el cierre de dos partidos del estadio , clausura que respaldó la Comisión Antiviolencia. La alarma generada en un primer momento jugó muy en contra del club, que, sin embargo, supo jugar bien sus bazas y dilatar el proceso. El tiempo, el paso de las semanas, fue reduciendo el ruido y amortiguar el golpe de cara a a opinión pública. Además, la colaboración estrecha con los organismos que gestionan el fútbol y con las Fuerzas de Seguridad ayudó a cambiar el panorama.

El club interpuso alegaciones muy amplias en torno al lanzamiento del palo de PVC. El Comité de Apelación rebajó la sanción dos semanas después del partido al imponer un castigo de clausura sólo parcial del estadio heliopolitano, igualmente por esos dos partidos, en referencia exclusiva a la grada de animación del Gol Sur. Pero pocas horas después de conocer que su campo «sólo» sería clausurado parcialmente, el Betis emitió un comunicado informando que recurría la resolución al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) , ya que considera ese castigo «desproporcionado en comparación con los casos precedentes». El cumplimiento de la sanción, de hecho, podía alargarse en el tiempo, ya que además los servicios jurídicos del club solicitaron al tribunal la suspensión cautelar de la clausura parcial para no tener que hacer efectiva la sanción hasta que la resolución fuera firme.

Concluyó la temporada pasada y el TAD terminó pronunciándose en septiembre, cuando estimó las apelaciones del Betis y dejó sin efecto los castigos previos , descartando el cierre total o parcial. Finalmente, dejó el asunto únicamente en una multa de 36.000 euros por parte de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia del Deporte, que inicialmente había pedido un castigo económico de 150.000 euros para el club albiverde. Ya en octubre, el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla archivó definitivamente la causa abierta en los tribunales «por falta de autor conocido», según confirmó el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Todo, por tanto, quedó en una simple multa de 36.000 euros diez meses después.

Colaboración bética

En el documento de Apelación que apoyó la posterior disposición del TAD se explicaba que en la reducción de la sanción había influido «la conducta mantenida por el Real Betis Balompié, condenando la violencia en los videomarcadores del estadio, sistema de megafonía y mostrando plena colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para la identificación y persecución del agresor; conducta fructífera al haberse detenido y puesto a disposición judicial al causante de los lamentables hechos ocurridos».

En paralelo, el Betis activó sus mecanismos legales internos para sancionar a la persona que se identificó y se detuvo, incluso, como presunto autor del lanzamiento. Una vez la Policía señaló al responsable, la entidad bética le retiró el carnet de abonado y además dispuso la prohibición de renovarlo para la temporada actual. Los servicios jurídicos del club se personaron en la causa, pero el archivo de la misma no se ha notificado aún al Betis por parte del juzgado, según ha confirmado ABC. Por ello, las medidas adoptadas contra la persona que se detuvo en principio siguen aún vigentes, ya que no hay en los despachos de Heliópolis notificación oficial de ese carpetazo definitivo al tema.

Puentes destruidos

Una derivada del 'derbi del palo' en la que las consecuencias sí fueron tangibles y duraderas es la de la relación entre los dos clubes en liza, que quedaron absolutamente erosionadas. Hasta rotas, podría afirmarse. La posición del Sevilla a raíz de aquel incidente de la vara de PVC, impulsando la suspensión del encuentro y después que no se jugara al día siguiente, molestó muchísimo al Betis, que tuvo que organizar la segunda parte de aquel choque a puerta cerrada con el perjuicio que ello conllevó para sus socios.

Desde la misma noche de la suspensión las diferencias entre entidades se agudizaron y una vez acabada la eliminatoria, al día siguiente, las declaraciones cruzadas fueron muy gruesas e intensas. Desde el Betis se apuntó al interés desmedido del Sevilla por suspender el partido, por que no se jugase, y se acusó a los sevillistas de exagerar y teatralizar con el estado de Jordán. Varios jugadores béticos llegaron a acusar al entrenador rival, Julen Lopetegui , de haber pedido a Jordán que se echase al suelo para provocar que el partido se parase y se terminase suspendiendo, algo a lo que el técnico vasco respondió airado tras la eliminación, prácticamente a gritos. Los clubes se acusaron mutuamente, el Betis al Sevilla de mentir y exagerar con el asunto de la vara y el Sevilla al Betis de difamar. La entidad heliopolitana presentó semanas después un amplio informe intentando sustentar la teoría del montaje y la teatralización sevillista para retirar al equipo del campo tras el impacto del palo, una iniciativa que terminó por alejar a las dos directivas definitivamente. Hasta hoy.