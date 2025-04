La posibilidad de contar de nuevo con Tello

El entrenador del Real Betis, Manuel Pellegrini , comentó en la rueda de prensa previa al encuentro de mañana contra el Real Valladolid que el futbolista verdiblanco Tello se encuentra de nuevo disponible. El atacante no pudo estar el pasado fin de semana con sus compañeros en el partido jugado en Valdebebas contra el Real Madrid debido al golpe sufrido tres días antes en el Benito Villamarín ante el Athletic . Queda por conocer si en la lista de convocados para el encuentro de mañana en Valladolid se registra el regreso de Tello.

El atacante comenzó la temporada participando en todos los encuentros del campeonato regular disputados por su equipo entre la primera y la undécima jornada. Marcó cuatro goles repartidos en los triunfos ante el Alavés (0-1), Valencia (0-2) y Elche (3-1) . Ante el conjunto ilicitano firmó dos de los goles de su equipo.

Sufrió una lesión muscular que le dejó sin opciones de jugar el derbi disputado el 2 de enero en el Benito Villamarín (1-1) y el desplazamiento de la jornada posterior a Huesca (0-2). No ha tenido mucha continuidad Tello en las alineaciones en lo que se lleva de segunda vuelta . De hecho, no ha llegado a participar en más de tres encuentros consecutivos . En varias ocasiones (Celta, Villarreal, Sevilla y Elche), le tocó seguir el partido completo desde la zona de suplentes. El 19 de marzo, en el triunfo verdiblanco contra el Levante (2-0), no estuvo entre los convocados debido al fallecimiento de su padre. Sus compañeros, a modo de dedicatoria, mostraron una camiseta con el nombre de Tello tras marcar Fekir aquella jornada el primer gol del Betis.

Desde el compromiso jugado en noviembre ante el Elche en Heliópolis en el que firmó dos goles, Tello sólo ha vuelto a completar 90 minutos en el terreno de juego una vez más. Fue el 11 de abril, también en el Benito Villamarín, contra el Atlético de Madrid (1-1) , día en el que consiguió marcar el gol de su equipo.