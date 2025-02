Pellegrini y las variantes atrás: «Paul y Guido están capacitados para jugar en esa posición»

Ante los problemas en el Betis , las soluciones más meditadas. Así ha sido toda la campaña verdiblanca, y ahora que el viento corre a favor, pero el tiempo en contra, el equipo bético apura sus opciones para llegar en las mejores condiciones físicas al duelo de mañana frente al Getafe en el estadio Benito Villamarín (21.00 / Gol ). También en la zona defensiva, donde sigue mermado por las ausencias de los lesionados Marc Bartra y, de forma novedosa, Víctor Ruiz , que está finalmente descartado para el choque.

Así lo ha confirmado esta mañana Manuel Pellegrini en rueda de prensa: « Víctor Ruiz tuvo un problema muscular en el último partido. No estará «, dijo del central catalán para el choque ante el cuadro madrileño, mientras que el de Santiago confía en la presencia de Borja Iglesias y Lainez para el duelo que se jugará en Heliópolis: «Entrenaron toda la semana sin problemas. Los dos están en la lista de citados «, subrayaba el preparador chileno.

ABC de Sevilla ya avanzaba en su edición de hoy que el central de Esplugas de Llobregat estaba prácticamente descartado y que el objetivo del defensor era volver antes de los nueve días que hay de diferencia con el siguiente partido, que tendrá lugar en el estadio Ramón de Carranza , donde se medirá al Cádiz en la 25ª jornada de LaLiga Santander.

En esa tesitura, Pellegrini también ha avanzado que no subirá a canteranos para suplir las carencias en la zona más vulnerable del cuadro bético: «Tenemos dos centrales que son Mandi y Sidnei ... no podemos contar con Geovanni. Tanto Guido como Paul están capacitados para jugar en esa posición; ojalá que no haya problemas y podamos mantener a los dos centrales durante todo el partido«, apostillaba.