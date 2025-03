Pellegrini y las expulsiones del Betis: «Lo pagamos con dejar dos puntos en el camino»

El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, ha ofrecido su valoración del derbi que ha tenido lugar este domingo en el estadio Benito Villamarín.

«Me deja la sensación de que perdimos dos puntos. Tuvimos creo que tres mano a mano con el portero. Después vinieron las expulsiones. Lamentablemente se nos escaparon dos puntos», empezó diciendo Pellegrini en declaraciones a Movistar +

«La expulsión de Fekir iguala el partido. La de Borja por supuesto que desnivela. Lo pagamos con dejar dos puntos en el camino. No es malo sumar cuando uno juega 40 minutos con uno menos», ha dicho también Pellegrini.

Ya en la sala de prensa, Pellegrini ha comentado que «habría que dividir el partido once contra once. Creo que el primer tiempo fue nuestro. Hicimos el gol, un remate al poste. Después, con las dos expulsiones desniveló el encuentro. No tuvo ocasiones hasta el golazo desde 35 metros. Creo que Bravo tuvo un par de buenas intervenciones».

«Hubo un momento en que estuvimos once contra diez y ganando. Llegaron las dos expulsiones. Si ellos están contentos con el empate están en su derecho», ha dicho el entrenador bético.

A Pellegrini también se le pidió una opinión en referencia a las expulsiones de Fekir y Borja Iglesias. «Creo que Borja, involuntariamente, hace una acción que puede ser para roja. Creo que Fekir saca el brazo. Hay un árbitro y un VAR que deciden. No me quejo normalmente de los arbitrajes. Creo que el equipo primero perdió dos puntos porque teníamos ventaja. Jugar 40 minutos con uno menos. Me quedo con una sensación amarga».