Pellegrini: «Vinimos a Sudamérica con un carácter demasiado amistoso y exceso de relajación»

Finalizó la gira por Argentina y Chile del Real Betis el sábado por la noche tras el segundo partido que el equipo heliopolitano disputó frente al Colo Colo en el estadio Sausalito de Viña del Mar y que finalizó con derrota por la mínima (1-0), en un encuentro que estuvo marcado por la mejoría en el juego y la imagen del conjunto bético y la horrible actuación del colegiado Piero Maza, que llegó a expulsar por protestas a un ídolo local chileno como es el entrenador verdiblanco Manuel Pellegrini.

Precisamente el técnico santiaguino analizó no sólo el tercer y último encuentro de la gira sudamericana, sino el periplo completo a modo de análisis al término del choque ante el conjunto dirigido por Gustavo Quinteros. «Vinimos a jugar con un carácter demasiado amistoso, lo cual es normal después de tanta tensión acumulada en la Europa League y en LaLiga. Hubo también muchas bajas, pero sobre todo fue ese exceso de relajación lo que hizo que la gente en Sudamérica no haya podido ver el juego real del Betis. Sé que lo ven todas las semanas, pero no se pudo ver aquí nuestra mejor versión», explicó Pellegrini.

El entrenador habló precisamente de su expulsión. «Hubo falta en el gol. El árbitro puede cobrarlo o no, pero queda un jugador en el suelo, el futbolista de Colo-Colo lo está esperando y el juez lo apura para que saque el lateral. Así vino el gol, con un jugador menos», comentó.

Y para finalizar, comentó más exclusivamente la actuación de Piero Maza: «Me pareció absurdo, una falta de criterio absoluta. Primero, porque era falta y, si no lo estima así, al menos que espere que el jugador se levante. Después estimó que me debía echar... En términos generales, no tengo mayores quejas», concluyó Pellegrini.

El Betis regresó de Chile en vuelo chárter a Sevilla ayer domingo en torno a las dos de la tarde y el equipo queda de vacaciones dos semanas, ya que el próximo lunes 5 de diciembre está previsto que el primer equipo verdiblanco vuelva a los entrenamientos para preparar el regreso de la competición oficial, con un mes de enero muy exigente con LaLiga, la Copa del Rey y la Supercopa de España.

Noticias relacionadas La vuelta a los entrenamientos está prevista para el 5 de diciembre