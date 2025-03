Pellegrini: «Tenemos diez finales para tratar de mantener un cupo que depende de nosotros»

El entrenador del Real Betis, Manuel Pellegrini , ha ofrecido la rueda de prensa previa al encuentro de mañana (16.15) contra el Elche CF correspondiente a la jornada 29 de LaLiga.

«Tenemos diez finales para tratar de mantener un cupo que depende exclusivamente de nosotros . Me parecería un gran error creer que los que vienen son los siguientes y el más difícil en estos momentos es Elche, mucho más difícil que el Atlético de Madrid, Athletic o Valencia, que ya los veremos en el momento que nos corresponda. Ahora es ir a la cancha del Elche, un equipo que viene subiendo. Después tenemos tres partidos en casa. Como he dicho siempre el partido más importante es el siguiente y vamos a tratar de jugarlo de la mejor manera posible«, ha comentado Pellegrini.

Del rival en el partido de mañana ha dicho que «es un equipo que ha mejorado con Escribá. Juega con delanteros altos y son buenos cabeceadores».

Y sobre la pausa de dos semanas debido a los compromisos internacionales de las selecciones, Pellegrini ha comentado que «si el parón es negativo o no, no sacamos nada en discutirlo porque hay un espacio para las selecciones y los jugadores tienen que ir a jugar. Creo que en la medida de que los jugadores se reintegren con la conciencia en lo que se están jugando, cada club con una posibilidad o una opción distinta, los parones deberían ser normales como han sido durante las últimas temporadas. No hay mayores problemas. Hemos estado conversando con el plantel. Va a ser un partido absolutamente distinto. No hay que poner excusas, hay que centrarse en el próximo partido y ver qué equipo tiene su mejor racha de aquí al final de la temporada».