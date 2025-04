Pellegrini: «¿Fekir y Canales? Hemos demostrado tener un buen plantel»

El entrenador del Real Betis Manuel Pellegrini destacó la bondades de su plantel de cara a las ausencias de Fekir, por sanción, y Canales, por Covid, para el partido del jueves contra el Zenit de San Petersburgo. «Siempre doy la misma respuesta sobre las ausencias. Al principio de temporada se hace un plantel y son los encargados de ganar cada partido. Durante el año siempre hay ausencias. Hemos demostrado tener una buena alternancia de jugadores para seguir ahora en las tres competiciones. Son jugadores muy importantes, como Bravo que no está. Iremos con la misma mentalidad y convencimiento para hacer nuestro fútbol para intentar ganar el partido».

Sobre la falta de rodaje del su rival que ya no está compitiendo en liga, comentó que «es un equipo que está acostumbrado a esto, para un mes en invierno pero viene de jugar amistosos y hacer una buena pretemporada. No creo que sea una desventaja para ellos eso ni ventaja para nosotros estar compitiendo. No tendrá una incidencia importante en el resultado». Además señaló que el conjunto ruso «es un equipo grande de la liga rusa que está acostumbrado a salir a por los partidos. Tiene un fútbol muy ofensivo. Lo vimos en los partidos de la Liga de Campeones, le tocó con el Juventus y Chelsea. Normalmente convierte goles. El público verá un gran partido. Intentamos ser creativos los dos, hay conceptos de ataque atractivos en los dos equipos y puede ser un partido abierto. El estadio es espectacular, es una maravilla de estadio y felicito al Zenit porque han hecho un estadio que es un ejemplo para cualquier estadio del mundo. Me tocó antes venir con Villarreal y Málaga con el estadio antiguo y este no lo conocía y estoy contento de poder jugar aquí ahora. Es muy bonito y verlo en persona es distinto».

Fue cuestionado por si Joaquín entra en sus planes para el choque del jueves. «Veremos mañana cuál es el once que comienza en el partido. Tiene posibilidades de jugar, Joaquín hace mucho tiempo que no juega un partido oficial pero viene entrenando normal desde hace tiempo. lo veo bien. Es consciente de su papel dentro de equipo y con las mismas ganas de siempre de continuar demostrando su calidad futbolística», aseguraba.

«El que todos esperábamos es el que hemos visto jugar muchas veces con Portugal, ha llegado a un nivel bastante alto», comentaba sobre el rendimiento de William Carvalho, del que además señaló que «hicimos una importante inversión, tuvo temporadas mejores o peores, pero ha logrado una regularidad que le viene muy bien al equipo. Es uno de los jugadores más importantes».

De nuevo rehuyó manifestarse más allá de la eliminatoria contra el Zenit. «No estamos pensando en la final y mucho menos en dónde se juega. Ponemos los pies en la tierra. Haremos todo lo posible por avanzar a la siguiente ronda, tenemos mucha confianza pero luego faltan octavos, cuartos, semifinales... Nadie del Betis piensa dónde se juega la final sino competir mañana y seguir avanzando», concluyó.