Pellegrini: «Ha costado sacar puntos en casa pero los hemos sumado afuera»

Manuel Pellegrini, entrenador del Real Betis, ha comparecido ante los medios de comunicación en el mediodía de este viernes para analizar el partido de la 22ª jornada de LaLiga Santander de Primera división ante el Real Valladolid, que se disputará mañana sábado en el Benito Villamarín a partir de las 16.15 horas. Además de responder las cuestiones pertinentes al tema de la semana en Heliópolis, la marcha de Antonio Cordón de su cargo de director general deportivo del club, el técnico chileno ha hablado precisamente de la racha de puntos de local y visitante que su equipo está teniendo en las últimas jornadas. Es verdad que el Betis no gana en Heliópolis desde que el pasado 16 de octubre, cuando venció al Almería por 3 a 1, pero el técnico lo relativiza: «Es importante no perder una realidad. Ha costado sacar puntos en casa pero también los sacamos afuera. Ojalá volvamos a ganar pero lo importante es sacar el número de puntos que queremos».

Sobre el Valladolid, Pellegrini dijo que «se viene levantando las últimas jornadas, ha sacado siete puntos de nueve, tiene muy buen plantel. Como en todos los partidos de Liga tenemos que estar atentos en la parte defensiva y ser creativos para hacer daño en ataque. Ojalá nos salga un muy buen partido en casa. ¿La aportación de Larin? Yo no lo centraría sólo en la influencia de un sólo jugador. Son un buen equipo que está muy bien trabajado y será complicado sacar el partido adelante».

Cuestionado por cómo suplirá la ausencia de Borja Iglesias tras su operación en la mano derecha por la fractura de los ligamentos en uno de los dedos, el entrenador comentó que «tenemos un plantel, veremos mañana el once inicial. Hay diferentes alternativas. Puede jugar Ayoze, Willian José, Juanmi, el mismo Aitor. Veremos cuál es la mejor».

También fue noticia, aunque menos que la salida de Cordón, el enigmático mensaje que Joaquín publicó el martes en su cuenta de Instagram, relacionado con su posible continuidad en el equipo. Pellegrini también fue preguntado por este asunto y dijo que «la trascendencia en las redes sociales es muy importante y más con un jugador tan famoso. Salió una frase que puede tener distintas interpretaciones y la manera que la interpreto yo no tiene ningún tipo de problema ni con Joaquín con lo que hace, ni con el cuerpo técnico. Le gustará jugar más como a todos los jugadores. El resto son especulaciones. ¿El récord? Lo de Joaquín le queda este año para superar todo o a lo mejor le queda otro. Lo importante no es mirar a cada uno y no creo que esté con la mente en eso. Ha jugado parecido al año pasado pero hemos jugado cuatro partidos menos en la Copa del Rey, dos partidos menos en la Europa League y quedan partidos importantes. Tiene la misma trascendencia y sigue sintiéndose útil. No hay ningún problema con Joaquín».

Además, Pellegrini trató estos otros temas:

Recuperar el equilibrio defensivo - «El equipo ha encajado bastantes goles en los dos últimos partidos pero en la temporada los números de goles son bastante buenos respecto a temporadas anteriores. El equipo tuvo dos o tres partidos haciendo solo un gol, en los dos últimos hemos hecho seis. Son matices que tienen todos los equipos. Ojalá podamos retomar el equilibrio».

Las últimas suplencias de Luiz Henrique - «Es muy importante. Luiz ya completó un año sin parar, es el jugador que más minutos tenía también en el Betis y le venía bien un reposo en cuanto a minutos. Es una baza muy importante, en estos momentos desde el banco, y ya volverá a retomar su posición».