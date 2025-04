Pasecniks, una opción muy del gusto del Betis Baloncesto

La posición de pívot ha sido un permanente quebradero de cabeza para el Real Betis Baloncesto desde el verano. La primera opción, pronto descartada, era la renovación de Pasecniks, pero el jugador advirtió de que sus planes para la campaña venidera, la presente, pasaban por ... jugar alguna competición europea, algo que en el club verdiblanco no podían ofrecerle. Así que se buscaron alternativas y se pactaron los fichajes de Gerun y Nzosa, éste en calidad de cedido, dos hombres a quienes Luis Casimiro ya había entrenado en el Unicaja.

Sin embargo, el congoleño arrastraba una lesión en los isquiotibiales de la que finalmente tuvo que operarse a finales de noviembre y el 5 enero se oficializó la adquisición de Luke Fischer en su lugar, pero éste apenas pudo entrenarse un par de semanas con el equipo antes de caer lesionado al fracturarse un dedo de la mano izquierda que lo mantendrá un buen tiempo en el dique seco. La mala suerte se cebaba de nuevo con el Betis Baloncesto, que esta campaña está sufriendo los rigores de una plaga de lesiones, especialmente en los tableros.

En primera instancia, y para suplir a Nzosa, el club le hizo un contrato renovable mes a mes a Tsalmpouris, vínculo que ha finalizado este jueves con el acuerdo entre las partes para dar por acabada así la etapa del jugador griego en Sevilla. Después de seis fichajes realizados desde que comenzara la temporada (Gray, Montero, Maronka, Fischer, Tyson Pérez y Urtasun, éste ya desvinculado también), el club lleva trabajando semanas en la búsqueda de otro jugador para la posición de cinco que dote de más kilos y centímetros al juego interior verdiblanco para echar una mano en esas labores a Gerun, quien está rayando por cierto a un gran nivel.

Anzejs Pasecniks, tan deseado como Jacob Wiley, es una de las opciones que más gustan. El club está perfilando la contratación de un pívot comunitario y su retrato robot encaja perfectamente en lo que busca. El internacional letón no encontró equipo al finalizar el verano y estuvo entrenándose con el Barcelona antes de comprometerse a finales de noviembre con el Metropolitans 92, que esta campaña no juega ninguna competición pero que entonces encabezaba la liga gala. Sin embargo, su aventura en tierra parisienses no ha marchado como esperaba y este jueves también ha concluido su etapa en Francia. «Los Mets 92 están ajustando su roster profesional para hacer frente a las lesiones. El club y Anzejs Pasecniks decidieron rescindir el contrato que les unía», se podía leer en el escueto comunicado publicado por el club francés.

El báltico jugó su último partido este miércoles, en la derrota de su equipo (107-79) ante el Mónaco en la Copa francesa, aportando cinco puntos y un rebote. En los diez encuentros ligueros que ha disputado su contribución no pasa de discreta: seis puntos y tres rebotes de medias en 14 minutos de juego con un 40 por ciento en el tiro de campo. En el mercado hay una competencia feroz de muchos clubes, entre ellos varios españoles, en busca de un cinco solvente, de las características de Pasecniks, y éste es otro elemento más que ha dificultado las gestiones del club verdiblanco. No está nada fácil el mercado y hay que armarse de paciencia.

La de Pasecniks, jugador que se integraría rápidamente en el equipo, es una de las opciones preferenciales del Betis Baloncesto teniendo en cuenta que posee sus derechos en la Liga Endesa tras retenerlos en verano sin que ningún club español presentara oferta alguna por un jugador que no se ha adaptado al nivel físico de la liga francesa y fue clave la campaña pasada para que el entonces Coosur Betis se salvara con solvencia. Formó una gran pareja con Wiley y en 25 partidos promedió once puntos, cuatro rebotes y once créditos de valoración.