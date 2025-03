Osasuna - Betis: Más que tres puntos

Afronta el Real Betis en Pamplona un partido de obligaciones. La semana arrancó mal en Heliópolis con la derrota sufrida por los futbolistas de Manuel Pellegrini ante el Eibar . No era un día para equivocarse, pero el caso es que los puntos fueron a parar a las maletas del conjunto de Mendilibar. Resultado que agravó la racha trazada por el Betis. Los verdiblancos sólo han ganado uno de los seis últimos encuentros ligueros disputados. Los otros cinco acabaron con triunfo del rival. La situación actual en la tabla no invita precisamente a la relajación. El Betis se encuentra en la decimosexta posición con tan sólo un punto más que el conjunto que ahora mismo marca la zona de descenso, el propio Osasuna . Triunfos como los conseguidos este fin de semana por el Celta ante el Athletic o el Levante contra el Getafe demuestran que son muchos los conjuntos que quieren dejar atrás con argumentos la zona peligrosa de la tabla. El Betis quiere ser uno de ellos, pero para escalar en la clasificación no hay otra más que sumar puntos. Y a ser posible de tres en tres.

La caída en juego y resultados experimentada por el equipo ha provocado una nueva decepción entre los aficionados verdiblancos. Aparecen las dudas y el temor a que se viva otra temporada sin opciones de pelear en la primera parte de la clasificación. O lo que es peor, ver al Betis convertido en uno de los equipos destinados a luchar en los alrededores de la zona de descenso. No hay presencia de público en las gradas, pero los que llevan la dirección de la entidad saben a la perfección que el enfado entre los seguidores es tremendo. La atención se divide entre lo que ocurre durante los 90 minutos de cada partido y las negociaciones a nivel accionarial para ver si hay próximas novedades en el órgano de gobierno del club. Por todo ello, para recuperar calma y tranquilidad a corto plazo, no hay otra opción para los de Pellegrini que reaccionar y empezar a sumar puntos que les permitan crecer en la clasificación, y sobre todo, no acumular más resultados adversos. Como siempre, al igual que en los prolegómenos de la inmensa mayoría de los partidos disputados por el Betis en los últimos tiempos, a pocos se les escapa que el apartado defensivo se convierte en una de las claves. La fragilidad mostrada por los verdiblancos sigue siendo alarmante.

Por delante de la línea defensiva, queda claro que el impacto de la ausencia de Canales ha sido tremendo. La calidad del cántabro queda fuera de duda. Nadie discute lo mucho que ha aportado al equipo desde su llegada en 2018. El juego bético ha perdido a uno de sus principales referentes y el problema es que los que han salido de titulares o en el transcurso de los encuentros disputados contra el Athletic y el Eibar no han conseguido suplir la aportación de Canales . El cántabro, junto a Bravo, Mandi, Camarasa y Juanmi , que finalmente no llegó a tiempo para entrar en la lista, se convirtieron en las ausencias de la expedición desplazada a Pamplona. Los 22 futbolistas, entre los que se encuentra el canterano Rodri, son los mismos que formaron la convocatoria definitiva para el encuentro del pasado lunes contra el Eibar.

Alineaciones probables C. A. Osasuna : Sergio Herrera; Roncaglia, Unai, David García, Íñigo Pérez; Roberto Torres, Moncayola, Oier, Rubén García; Enric Gallego y Budimir. Real Betis : Joel; Emerson, Bartra, Sidnei, Álex Moreno; Guido Rodríguez, Guardado, Joaquín Fekir, Tello y Sanabria. Árbitro: Hernández Hernández (Comité Canario) Estadio El Sadar. 16.15 horas. Movistar LaLiga