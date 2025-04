Un nuevo recurso en la línea defensiva con Luiz Felipe

El Betis sigue trabajando en el asunto de las inscripciones para dar una respuesta parcial antes de que llegue la tercera jornada liguera, donde los verdiblancos recibirán a Osasuna este viernes en el estadio Benito Villamarín a las 22.00 de la noche. ... Y desde ya puede actuar un Luiz Felipe que deberá opositar desde tercera hora a formar parte de la primera defensa verdiblanca, habida cuenta del peso que han adquirido en estos dos primeros compromisos tanto Germán Pezzella como Edgar González, primeros titulares en esas primeras murallas heliopolitanas puestas en pie en los primeros 180 minutos de LaLiga Santander.

Cabe recordar que Luiz Felipe fue el primer jugador en ser inscrito de los seis que inicialmente habían partido fuera del tablero verdiblanco, pero fue la primera opción que Manuel Pellegrini avanzó hasta la casilla de salida con el objetivo de paliar cuanto antes la baja de Marc Bartra. No es menos cierto que llegó a tiempo la ficha del de Colonia para que contase a todos los efectos como sancionado ante el Mallorca, ya que Luiz Felipe acarreaba aún una sanción previa con la Lazio de la que ya se ha liberado, y ahora goza al completo de la ocasión de poder demostrar por qué se convirtió en el segundo refuerzo estival del equipo verdiblanco tras la llegada de Luiz Henrique, aún pendiente de poder jugar sus primeros minutos oficiales.

Llega por tanto el Betis al ecuador de la semana esperando noticias de los cinco futbolistas pendientes por inscribir, donde el club sigue buscando fórmulas de todo tipo para recuperar a Claudio Bravo, Andrés Guardado, Luiz Henrique, Joaquín Sánchez y Willian José, que siguen ejercitándose con buena actitud y normalidad de la mano de Manuel Pellegrini y de su cuerpo técnico. En el día de ayer, a tres días de que regrese LaLiga Santander al Benito Villamarín, el equipo que lidera el preparador chileno escogió la casa de todos los béticos para adaptar a sus futbolistas al escenario que ya vio a los verdiblancos ganar frente al Elche (3-0) con una gran versión tanto a nivel defensivo como ofensivo, y esperan hacer lo propio este viernes frente al cuadro pamplonés, que llega de derrotar al Cádiz el pasado sábado en el estadio de El Sadar (2-0) y al Sevilla en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán (2-1) en el debut liguero de los de Jagoba Arrasate, que persiguen inmediatamente al Betis en la cuarta plaza del torneo de la regularidad.

A diferencia del pasado lunes, Pellegrini no pudo contar en el arranque de la sesión del día de ayer ni con Martín Montoya ni con Sergio Canales, que se incorporaron después de un partidillo de mayor intensidad que hizo el grupo antes de afrontar otras tareas centradas tanto en el balón parado como en otros asuntos tácticos. Tanto el lateral derecho como el centrocampista probaron sensaciones en la ciudad deportiva Luis del Sol el día anterior, pero prosiguen poco a poco con sus respectivas recuperaciones para estar lo más preparado posible para todos los retos de un Betis que no puede permitirse ninguna baja por lesión a largo plazo. Por lo que se espera nuevamente que en la defensa verdiblanca reaparezca el nombre de Aitor Ruibal , al que el entrenador chileno ya bautizó como lateral diestro más que de extremo, una posición que conoce bien de etapas anteriores, y de la que busca seguir aprendiendo con la ayuda de los centrales que lo acompañen y de un Rui Silva que parte con la ventaja de que Claudio Bravo aún no está inscrito, y de que Dani Martín sigue esperando su momento para rendir. Habrá que estar pendientes igualmente de si Rodri Sánchez seguirá siendo de la partida en este tercer compromiso en verdiblanco, ya que Pellegrini ha contado como relevo del talayuelano tanto contra el Elche tanto con el Mallorca con Rober González en el primer recambio del conjunto bético. Curiosamente en los dos ha sido alineado en el minuto 64 de partido, tanto con el Elche como con el Mallorca, de forma que de momento se impone a otros futbolistas de ataque, a excepción de los no inscritos, y luce siendo el primer revulsivo de Pellegrini.