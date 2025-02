La nueva grada de animación del Villamarín

El Betis no está solo. Aunque el Villamarín lleve casi un año vacío, el equipo verdiblanco siente el aliento de su gente. Pero en este tiempo ha surgido una especie de grada de animación. Los jugadores no convocados, miembros del cuerpo técnico que no pueden estar en el banquillo y otros empleados del club que participan de las actividades del día de partido se entregan con sus gargantas para apoyar a un bloque que trabaja como una familia y que celebra las alegrías en comunión.

Y es que se está dejando notar esta nueva grada de animación que desde la grada de Preferencia del Villamarín celebra los goles, aprieta con sus ánimos, avisa a sus compañeros o reclama al árbitro. Se trata de un aliento a los once que están sobre el terreno de juego como si fueran aficionados en un escenario vacío y con tanto eco.

Se pudo comprobar en la Copa del Rey ante la Real Sociedad y los decibelios han ido subiendo en los encuentros más recientes para dejarse notar en cada acción del partido, ya que los partidos verdiblancos en casa han sido muy igualados y decididos en el tramo final, como ocurrió ante el Getafe y antes con el Osasuna . También sirvió para presionar al Getafe, al protestar las constantes pérdidas de tiempo hasta que marcó Borja Iglesias.

Jugadores que llevan tiempo lesionados como Bartra o Camarasa son de los que más ánimos dan a sus compañeros desde la grada, así como otros empleados del servicio médico o utilleros. Un aliento que se nota y que no sustituye a los béticos que poblaban hasta hace poco el Villamarín pero que al menos sirve para que los que están sobre el terreno de juego no se sientan solos.