La no venta de Álex Moreno El jugador frenó una operación que no convencía del todo al Betis pero en la que, por necesidad, se alcanzó un principio de acuerdo

Álex Moreno ha sido protagonista en las últimas horas de la actualidad del Real Betis por su aproximación casi decisiva al Nottingham Forest y por su negativa final a que la operación se completara. El lateral catalán anunció su decisión a través de sus cuentas oficiales en Twitter e Instagram en la mañana de este lunes después de que tanto desde los clubes implicados como del entorno del futbolista se diera validez a las informaciones que se movían sobre el trato para que fuera traspasado desde Heliópolis por una cantidad superior a los diez millones de euros fijos más cinco en variables. Una operación de necesidad para el Betis, que tampoco estaba muy convencido de la misma, pero que andaba presionado por la necesidad de cumplir el límite de gasto en plantilla impuesto por LaLiga.

Esta marcha atrás que ha sorprendido a todos tiene una cronología. A mediados de julio se publicó desde Inglaterra que Álex Moreno era objetivo del Nottingham Forest. La oferta, muy baja, rondaba los cuatro millones de euros y el Betis la rechazó de inmediato. Al día siguiente de que esta información viera la luz, el propio Álex Moreno se acercó al despacho de Antonio Cordón en la ciudad deportiva Luis del Sol para dialogar sobre esta posibilidad y tantear al Betis acerca de su posible salida hacia un club que le proponía un sueldo mucho mayor al lateral, que no está ni de lejos entre los que más gana en la plantilla bética.

Hola Béticos y Béticas, quiero compartir este mensaje con vosotros.💚👇🏼 pic.twitter.com/6hTtaRBjyR — Álex Moreno (@AlexMoreno) August 8, 2022

Días después se conoció que el Nottingham Forest seguía en la órbita de Álex Moreno y que a su puja había unido la de William Carvalho, convertido en otro objetivo del histórico club inglés, recién ascendido a la Premier y que está moviéndose mucho en el mercado de fichajes. La propuesta del Forest era de diez millones de euros por los dos y el Betis también se negó a aceptar la salida de ambos por una cantidad insuficiente.

Varios intermediarios hablaban con el Betis y el Forest para tratar de acercar posturas y durante la concentración del Betis en Marbella se desvelaba que el equipo inglés, propiedad del empresario griego Evangelos Marinakis, había subido su oferta específica por Álex Moreno a los 7,5 millones de euros. La esperanza en el Betis era ver que las propuestas iban creciendo y eso hacía ver que el interés era serio pero las cantidades aún diferían de ser ideales para una salida. El futbolista estaba de acuerdo en el diálogo entre las partes y todo parecía que podía evolucionar en el escenario de la necesidad bética de vender para poder inscribir, un mal común entre los clubes de LaLiga. Cabe recordar que el último traspaso de los verdiblancos fue el de Sanabria en enero de 2021.

El sábado pasado, horas antes del Betis-Fiorentina en el que Álex Moreno volvió a destacar, se produjo una reunión telemática entre dirigentes de ambos clubes para avanzar y se llegó a un principio de entendimiento que se movía entre los 10 y 11 millones de euros de fijo por el lateral zurdo y hasta algo más de quince millones de euros en variables por la venta del 90 por ciento de los derechos del jugador. Esa fue la información que se desveló en Inglaterra y que confirmaron todas las partes en España. Sin embargo, en la noche del domingo, a última hora, Álex Moreno expresaba sus dudas de tal forma que pedía tiempo dejando claro que no tenía nada claro el movimiento.

Confirmó el futbolista, tras dialogar con el Betis, que no quería que la operación se cerrase en esas condiciones y que tomaba la decisión de quedarse en el Betis. El club verdiblanco, necesitado de vender para ajustar su límite, no estaba convencido de la operación debido a las cifras que se manejaban, que no eran suficientes para cubrir por completo su déficit en el límite de gasto en LaLiga y que además le impedía ir al mercado a por un sustituto de garantías para Álex Moreno, fundamental en el esquema de Pellegrini. El organismo de Javier Tebas, eso sí, presionaba para que el Betis tratara de ponerse al día con el límite de gasto. A pesar de todo eso, la operación se cayó.

Ahora Álex Moreno ha expresado una fidelidad especial al Betis con su carta a los aficionados explicando su versión de la operación y será aplaudido el lunes por el Villamarín, que reconoce este tipo de gestos. El futbolista ha visto que su camino deportivo es positivo en el Betis, donde tiene estabilidad y progresión mientras que ha dejado de lado el alto salario del Forest, un club que no le iba a garantizar esa tranquilidad en un entorno favorable. Moreno renovó su contrato hace unos meses con los verdiblancos. El Betis no acomete esta operación, que le servía para acercarse a la solución con el límite en LaLiga pero no lo arreglaba del todo y le generaba un problema deportivo además de una fuerte contestación social por las cifras en las que iba a cerrarse, con el 20 por ciento destinado al Rayo, su anterior equipo. Y el Forest ha de buscar ahora otra opción.

Los siguientes pasos están por darse pero esta ida y venida con Álex Moreno deja abierta la posibilidad a que haya otros movimientos en el plantel en breve para tratar de ajustarse a los parámetros de LaLiga antes del duelo del lunes ante el Elche, día del estreno liguero, o de aquí al final del mercado pero ya no será el de Álex Moreno al Forest.