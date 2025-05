Miranda, Joaquín y la posibilidad de llevar el dorsal 17 del Betis: «Sería un orgullo»

La temporada 22-23 sigue para Juan Miranda. El lateral se encuentra con sus compañeros de la selección española sub 21 para afrontar el próximo miércoles una de las semifinales de la Eurocopa de la categoría en el partido con Ucrania.

Además de hablar sobre la trayectoria de España en el torneo que tiene lugar en Georgia y Rumania, el futbolista de Olivares ha hecho balance a nivel personal comentando en una entrevista en RTV Betis que «la verdad es que tanto en el Betis como ahora aquí en la selección estamos terminando bien. Al fin y al cabo, lo que necesita un jugador es confianza. Ahora mismo, tanto en el Betis con Pellegrini y aquí en la selección Santi (Denia) me están dando confianza y eso es mucho más fácil también para un futbolista».

Se comentó durante la entrevista el momento en el que Álex Moreno fichó por el Aston Villa en el transcurso del mercado de enero. «Álex estaba teniendo muchos minutos. Un jugador, cuando tiene menos minutos, intenta cuando sale demostrar y al final eso también es muy complicado. Y te metes una presión que después psicológicamente también te funde por así decirlo y es más complicado todo. A no estar como ahora, con Pellegrini, que me ha dado a lo mejor siete u ocho partidos seguidos jugando. Quieras o no esa confianza hace mucho. Estoy muy contento ahora, en buena forma y ojalá empiece así el año que viene», ha comentado Miranda que también habla sobre la próxima temporada.

«Creo que será muy ilusionante, ojalá podamos superar lo que hemos hecho esta temporada, que vengan más éxitos y que por el bien del grupo creo que este equipo merece también algo más, más alegrías, así que esperemos trabajar, trabajar para ello, intentaremos dar lo máximo pero ojalá pues vengan esos resultados tan ansiados».

En referencia a su situación, Miranda ha reconocido «que estoy muy contento aquí, si el Betis me quiere vender... Mi intención es quedarme, estoy en el club de mi vida, donde he soñado siempre y la verdad que estoy muy feliz con mis amigos aquí en la ciudad, con mi familia, lo tengo todo y no necesito más».

Este martes comienza una nueva pretemporada en el Betis. La primera después de la retirada del capitán, Joaquín. Preguntado por la posibilidad de llevar precisamente el dorsal 17 del Betis, Miranda ha comentado que «permiso le hemos pedido a Joaquín, a ver si nos lo deja él. La verdad que si me lo deja será un orgullo, ojalá pueda representar el Betis un dos por ciento de como lo ha representado Joaquín por el mundo, por Europa y por España. Sería un orgullo. Ya lo hablamos en su día, él estaría muy agradecido de que lo llevase yo, es un gran amigo mío y ya se verá».