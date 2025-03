Miguel, el aficionado bético que cumplió su sueño de ver al Betis ante el Granada: «No me esperaba estar con mi ídolo, Joaquín» Una semana después de disfrutar de un momento para el recuerdo, el joven afirma que «he bajado ya de la nube, estaba que no me lo creía»

El pasado fin de semana, con motivo del Granada - Real Betis, un aficionado bético cumplió uno de sus sueños yendo a ver al equipo verdiblanco al estadio Nuevos Los Cármenes. Se trataba de Miguel, un joven bético de Murcia, en cuidados paliativos por una fatal enfermedad .

Gracias a la organización solidaria 'Ambulancia del Deseo' , Miguel tuvo la fortuna de asistir al encuentro entre granadinistas y verdiblancos, pudiendo disfrutar de la victoria de su equipo y de una camiseta firmada que la plantilla verdiblanca le entregó de la mano de su ídolo Joaquín .

Miguel atendió anoche a los compañeros de 'Carrusel Deportivo' de la Cadena SER para relatar cómo fue disfrutar de un sueño hecho realidad yendo a ver a su equipo: « He bajado ya de la nube, estaba que no me lo creía. Me olía algo «, dijo el joven aficionado en un primer momento, quien alegó además que » me esperaba ver el partido pero no estar con mi ídolo, Joaquín «.

Preguntado por las metas que espera de los verdiblancos esta temporada, Miguel reconoce que «el sueño es la Champions, pero el objetivo es estar en la Europa League». Aunque tiene clara su preferencia y cómo lograrlo: ¡Si ganamos la Europa League nos vamos para la Champions! «