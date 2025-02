Middlesbrough - Betis: La segunda parte es el camino (0-1)

Por fin. A la tercera fue la vencida. Ganó el Betis su primer partido de la pretemporada 23-24. Un gol de Ayoze Pérez en el minuto 63 del partido, tras un pase raso de Martín Montoya desde la derecha, le dio el triunfo a ... los de Manuel Pellegrini ante el Middlesbrough, en un encuentro de dos caras ofrecido por los verdiblancos. El primer tiempo fue claramente del conjunto inglés, siguiendo la línea de los encuentros ante el Eintracht Braunschweig y el Mónaco, pero con un segundo tiempo que debe ser el camino para la mejoría en el juego y las sensaciones del Betis en esta época de preparación. Un equipo mucho más sólido defensivamente, al que los cambios en el descanso le vinieron bien, con gente rápida y eléctrica por las bandas, como quiere el técnico chileno, como el propio Ayoze y Juan Cruz, y con un Marc Roca dando una masterclass de cómo se desplaza en largo una pelota cada vez que tuvo la pelota en sus pies. Luego, con el tanto a favor, el Betis tiró de oficio para conseguir la primera victoria de la preparación.

En esta ocasión, el Middlesbrough, del Championship, la segunda categoría del fútbol inglés, le creó muchos problemas al Betis cada vez que superaba la primera línea de presión de los verdiblancos. Marc Roca, multiplicado, fue el mejor de los béticos. Lanzamiento largo de balón, sobre todo a los jugadores que estaban situados en los extremos, alguno también para los puntas, Ayoze o Raúl. También se posicionó bien para ayudar al lateral, ya fuera el derecho o el izquierdo, y rápidamente volvía a su sitio. En la resta también estuvo acertado, pero ese fue el problema, al menos durante la primera mitad, que para esta función se encontró demasiado sólo. Pellegrini probó adelantando la posición de salida de Carvalho a la mediapunta, liberando al portugués de labores defensivas, y Guardado fue el que actuó junto a Roca.

Comenzó bastante más metido el conjunto verdiblanco que en los primeros partidos, frente al Eintracht Braunschweig y el Mónaco, pero rápidamente el control del choque pasó a manos del equipo inglés. Los de Michael Carrick creaban mucho peligro al conjunto verdiblanco en su línea de defensa y ya en el minuto 9 Bravo tuvo que salvar el primer tanto del encuentro. Los problemas se multiplicaban, faltaban ajustes, tanto en el centro del campo como en la defensa. Y en el ataque volvía a faltar frescura. Pellegrini le dio su primera titularidad de la pretemporada a Raúl García de Haro después de que el olesano anotara el tanto bético del honor contra el equipo del Principado. Pero no le llegó ningún balón franco para tener alguna ocasión de gol. Luego, un robo alto de Guardado en el área del Boro no acabó en más peligro porque el mexicano, en vez de resolver él la acción, le pasó el balón a Raúl. La cesión fue defectuosa y el olesano no llegó.

Pero el choque cambió tras el descanso y cayó claramente de lado verdiblanco. Pellegrini movió al equipo. Dio entrada al choque a Rui Silva, Pleguezuelo, Pezzella, Willian José y Borja Iglesias. Roca seguía en el campo y su recital continuaba. Balones en largo, posicionamiento para ayudar al lateral y rápidamente volver a su sitio... Además, el chileno cambió el sistema y pasó a jugar con dos puntas, Willian José y Borja Iglesias, dejando las bandas al principio para Juan Cruz y Ayoze. A partir del minuto 50 comenzó a acumular llegadas muy peligrosas el Betis al área contraria. Montoya tuvo la primera pero no llegó a impactar bien con el balón para que fuera a portería. Después Juan Cruz, tras el enésimo balón largo de Marc Roca, se fue hacia el área y desde la frontal remató al primer palo y la pelota se fue fuera. Y Montoya volvió a tener otro disparo. El Betis embotellaba al Middlesbrough y el premio iba a llegar. Desde la banda derecha, una combinación entre Juan Cruz y el lateral catalán, acabó con un centro raso de este al corazón del área, donde Ayoze, en el punto de penalti, remató cruzado de primeras para batir al portero Dieng.

Con las revoluciones del gol, Willian José dispuso de un tiro desde la frontal del área, de nuevo tras un centro desde la derecha, que esta vez repelió la defensa local. Sólo tuvo una ocasión en todo el segundo tiempo el Boro, ya en el tramo final, que hizo peligrar el triunfo heliopolitano. Hoppe echó fuera la pelota tras quedarse sólo delante de Rui Silva.

Ha cumplimentado el Betis la primera mitad de su pretemporada en lo que a sus partidos se refiere con dos derrotas y un triunfo y le quedan otros tres partidos por delante: el próximo viernes 28 frente al Burnley en el Nuevo Colombino de Huelva, y los dos choque en tierras mexicanas y americanas, el derbi ante el Sevilla en Guadalajara y el partido ante la Real Sociedad. A tres semanas de que comience el campeonato, queda trabajo por delante, pero está claro que con victorias siempre se puede seguir mejorando.