Mateu Lahoz, el último clamor de los béticos contra los árbitros

El Betis pareció tener miedo a las alturas en Cádiz. Saltaba al terreno de juego del Nuevo Mirandilla el equipo de Manuel Pellegrini con el objetivo de sumar una nueva victoria que le aupasen a la tercera posición de la clasificación. Pero el cuadro heliopolitano ... hizo un mal partido. Y por eso sumó un errático punto, insuficiente para el ilusionante objetivo de la Champions League que tiene el conjunto bético de la mano del ambicioso y ganador técnico chileno. Hubo ocasiones para los dos equipos, claras, pero quizás el equipo de Sergio, por el momento en el que se produjeron, las tuvo más francas. Y cuando se deja un partido tan abierto hasta el tramo final puede pasar de todo. Como finalmente ocurrió. El Betis sólo estuvo acertado en su área, en la que Bravo evitó, en un par de ocasiones, el tanto del equipo amarillo. Se puede decir que la dirección de Mateu Lahoz no incidió en exceso en el resultado final de empate. Pero sí que es cierto que en el minuto 20 de juego todo el Betis reclamó penalti en un empujón de Arzamendia a Aitor Ruibal en el área cadista, tras una recuperación alta del catalán y driblar ya dentro de la zona de peligro a un primer defensor contrario. Ni Mateu ni Jaime Latre en el VAR decidieron que dicha acción mereciera el máximo castigo. Así que imagínense cómo hubiera cambiado el partido si Willian José marca en la jugada del minuto 6 y si, en caso de haberse pitado la pena máxima, el Betis hubiera marcado gol. 0-2 antes de la media hora de juego. Pero eso sólo es fútbol ficción y la realidad que queda es que el equipo bético no pudo con el conjunto cadista, que el equipo de Pellegrini acumuló su tercera salida seguida sin ganar y que de recibir al Atlético el domingo tercero en la clasificación y con dos puntos más que el equipo rojiblanco, lo hará en la quinta posición y empatado a unidades con el conjunto dirigido por Simeone. Por esa parte se fue enfadado el bético a la cama tras el partido.

Pero Mateu Lahoz ha sido noticia por haber sido el primer árbitro en expulsar a Sergio Canales en los 512 encuentros que el centrocampista santanderino ha jugado hasta ahora en toda su carrera como profesional, entre clubes (Racing de Santander, Real Madrid, Valencia, Real Sociedad y Betis), la selección española y las categorías del combinado nacional donde ha jugado el '10' bético. Ocurrió en el último minuto del descuento en el viejo Carranza. Según el acta firmada por el árbitro valenciano, Canales ve la primera tarjeta por «hacer observaciones a decisiones arbitrales», y la segunda por «reiterar sus observaciones a decisiones arbitrales tras haber sido advertido». Por la noche, las principales emisoras nacionales, Ser y Cope , desvelaron la surrealista conversación entre árbitro y jugador que acabó con el cántabro expulsado y sin poder estar a disposición de Pellegrini en el importante partido ante el Atlético de Madrid. Según estas informaciones, ante las pérdidas de tiempo del Cádiz, Canales sugirió a Mateu «podrías dar un minuto más», a lo que el árbitro le contestó «si me sigues hablando, te expulso». Algo muy extraño en Mateu que suele ser muy dialogante y 'amigo' de los futbolistas, principalmente los referentes de cada equipo. A esa respuesta, Canales reaccionó así: «Si no puedo hablar, entonces no me preguntes más por temas personales». Fue el momento automático en el que Mateu le mostró la segunda amarilla y la consiguiente tarjeta roja al futbolista bético. Una vez el aficionado del Betis ha conocido todos estos detalles, el cabreo del personal ha ido en aumento, aunque a la vez es consciente de que su equipo no hizo un buen partido.

Porque además no es la primera vez que Mateu le hace algo extraño al Betis. La pasada temporada 21-22, en la visita del Athletic Club al Benito Villamarín en la jornada 28ª, el trencilla valenciano expulsó a Nabil Fekir, tras un pique del futbolista francés con Íker Muniain. El '8' del Betis, ante las continuas patadas que recibía, se puso a dar pataditas a un balón en juego en una esquina del campo. Tras una pared con Carvalho, el francés fue derribado por De Marcos y, estando en el suelo, Muniain le tiró de la barba, gesto que no gustó nada a Fekir que le propinó una patada al jugador rojiblanco. Mateu le mostró la roja directa al genial jugador bético en una acción en la que se le cruzó el cable. Más. Temporada 16-17. El Betis navegaba en la zona media de la clasificación y le plantó cara al Real Madrid en el Bernabéu. De hecho, se puso ganando 0-1 de la mano de Víctor Sánchez del Amo, resultado que mantuvo hasta antes del descanso. Pero antes del tanto heliopolitano, Darko Brasanac, en posición legal, se puso delante de Keylor Navas. El portero costarricense salió de su portería y fuera del área derribó al futbolista hoy del Osasuna. Mateu obvió la roja directa. Todos los medios hablaron de clara expulsión del portero madridista. Incluso, los madrileños afines al equipo blanco.

Pero es que hay más. En las últimas horas, muchos béticos han recordado en las redes sociales unas imágenes ofrecidas en su día por Movistar, en las que se podía ver dialogar a Mateu con Luis Suárez en un partido del Barcelona, en unos términos muy parecidos a los que protagonizó con Canales. Después de amonestar al uruguayo con tarjeta amarilla, el hoy delantero del Nacional de Montevideo le preguntó al árbitro valenciano que si no le podía hablar a lo que el trencilla le respondía en reiteradas ocasiones «no te equivoques, no te equivoques». Y en esa ocasión no le sacó la segunda amarilla a Suárez.

En el Bernabéu, en Balaídos...

No es la primera vez que el Betis y sus aficionados se sienten perjudicados por la actuación arbitral en la presente temporada 22-23. En el encuentro de la cuarta jornada en el Santiago Bernabéu frente al Real Madrid, el equipo verdiblanco reclamó dos penaltis. El primero, en los albores del partido de Carvajal a Nabil Fekir en la acción en la que el francés cayó lesionado. Y el segundo, en el tramo final, por un derribo de Courtois a Borja Iglesias cuando el equipo madridista celebraba el 2 a 1 con el que finalizó el choque. Ni Sánchez Martínez en el césped del Bernabéu ni Estrada Fernández en el VAR dictaminaron que ninguna de las dos acciones fuera considerada clara para pitar penalti contra el cuadro de Carlo Ancelotti.

Después fue cuando Pellegrini se quejó de los criterios desquiciantes del vídeo arbitraje. Ocurrió tras la derrota bética en Vigo. El Betis perdió en tierras gallegas por unos horrorosos primeros veinte minutos de juego en los que además del gol recibido, Luiz Felipe fue expulsado por tarjeta roja directa. El central italo-brasileño derribó al joven atacante noruego Larsen, cuando se marchaba en dirección a la portería bética. En un primer momento, la acción fue castigada por Soto Grado con falta fuera del área y tarjeta amarilla para el zaguero verdiblanco, pero fue avisado por el VAR para cambiar el color de la cartulina amarilla. Luego, en la gran segunda parte que jugaron los heliopolitanos, Fran Beltrán tocó con la mano la pelota dentro del área en un centro de Álex Moreno en plena avalancha bética sobre la portería defendida por Marchesín. Esta vez Soto no fue avisado por Hernández Hernández para pitar la pena máxima.

El segundo equipo que menos faltas hace y el que más expulsiones acumula

Un dato que enfada aún más a los aficionados heliopolitanos. Y es que, según las estadísticas contrastadas por este portal web, el Betis es el segundo equipo que menos faltas hace por partido, 10. Sólo ha hecho menos faltas el Real Madrid, 9. Ya han cometido más infracciones que los verdiblancos el Valladolid (11), el Athletic (11.8) o el Girona (12.6). El Barcelona, por ejemplo, acumula 12.8 faltas por partido, el Atlético de Madrid 13.5 y la Real Sociedad, principal rival en estos momentos por la tercera plaza de la clasificación, es el que más faltas por partido lleva: 18. Con estos datos, lo que no tiene tampoco mucha explicación es que el cuadro bético sea uno de los tres conjuntos que más expulsiones acumulan en las diez jornadas ligueras disputadas, cuatro (las dos de Pezzella, la de Luiz Felipe y la de Canales), como el Osasuna y el Valencia.

Esto no va de que el Betis cada vez que pierda lo hace por malos arbitrajes en contra. No. Tampoco de que hay una campaña arbitral en contra del equipo heliopolitano. El conjunto de Pellegrini pierde o empata partidos por muchos factores: por un mal planteamiento o una mala elección de jugadores del preparador chileno, por errores en ambas áreas de los futbolistas durante el partido, por circunstancias como jugar con un hombre menos durante 70 ó 50 minutos... Pero no es menos cierto que el cuadro verdiblanco ya acumula demasiadas desazones arbitrales en tan sólo diez jornadas ligueras disputadas.