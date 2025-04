Mandi, tras el Betis-Real Madrid: «Hay cosas que no puedo decir» «Hay elementos en el juego con los que a veces no puedes luchar», ha señalado el defensa verdiblanco.

Instantes después de sufrir ante el Real Madrid la primera derrota de la temporada liguera 20-21, el defensa del Real Betis Mandi ha analizado lo ocurrido en el terreno de juego del Benito Vilamarín.

No ha querido entrar el jugador verdiblanco mucho en el análisis de las acciones polémicas. «Hay cosas que no puedo decir de verdad. He visto un Betis muy bueno, sobre todo en la primera parte. Hay elementos en el juego con los que a veces no puedes luchar«.

«Voy a hablar del Betis, de las cosas que hemos hecho bien y de las que tenemos que corregir», siguió diciendo Mandi antes de continuar con las lecturas del partido.

«Hemos encajado el primer gol, pero con carácter hemos ido a jugar. No hemos podido dejar la portería a cero en la segunda parte. Tenemos que ver lo que ha pasado. Es el Real Madrid. Ahora tenemos un partido el martes ante el Getafe. Creo que estamos bien, trabajamos bien en los entrenamientos. Estamos centrados en lo que hacemos. Quiero olvidar esta derrota que duele mucho porque creo que hemos competido. Que gane el Madrid hoy creo que no es justo».