Malabarismos para mantenerse en la zona noble

Catorce partidos han supuesto el primer tramo de una Liga que se detiene durante mes y medio por el Mundial de Qatar . En lo que al Betis respecta, esta primera parte del campeonato, que coincide casi con un tercio de la misma, ha ... dejado ver una enorme regularidad en los puestos altos de la tabla para los verdiblancos, que han sumado siete triunfos, cuatro empates y tres derrotas para situarse sextos. Un puesto, en realidad, más bajo de lo que venía siendo habitual en la actual campaña, ya que de los cinco últimos partidos sólo ha conseguido ganar uno, a la Real Sociedad en San Sebastián.

Esos datos refrendan que el Betis ha llegado al parón con cierto agotamiento físico y hasta mental tras no poder superar en esta última fase ni al Atlético ni al Sevilla ni al Valencia, desperdiciando una semana tras otra las posibilidades que la clasificación iba ofreciendo para meterse tercero o cuarto. Finalmente, fuera de posiciones de Champions League, aunque tiene los mismos puntos que el cuarto y está a sólo dos del tercero. Objetivamente hablando, la primera parte de la temporada bética ha sido muy buena y ha estado refrendada con una marcha inmaculada en la Europa League, donde el equipo acabó primero de grupo. Pero en las últimas semanas el Betis ha sido presa, en la Liga, de sus propias expectativas. Ha tenido a tiro la zona de privilegio y no ha logrado acceder a ella.

Ha pagado el conjunto verdiblanco las tremendas dificultades de su entrenador, Manuel Pellegrini , para poder confeccionar un once cada semana. Al contrario que en el pasado ejercicio, el chileno ha tenido que hacer auténticos malabarismos por culpa de circunstancias de toda índole que han lastrado el rendimiento del equipo y que han provocado que el técnico tuviera imposible dibujar su alineación ideal, o al menos la de los teóricos titulares. Desde el inicio de la temporada, no ha logrado tener a toda la plantilla a su disposición, un hándicap de consideración.

El problema de los no inscritos

En el arranque de competición, el Betis sufría hasta nueve bajas. Pese a los triunfos ante Elche y Mallorca, el entrenador no pudo contar con Bravo, Joaquín, Guardado, Luiz Henrique y Willian José al no estar inscritos y ni con los lesionados Canales, Sabaly y Montoya. Aitor Ruibal tuvo que transformarse en lateral derecho, puesto al que se ha terminado adaptando perfectamente. En esas semanas. Luiz Felipe, uno de los fichajes para la temporada, pudo ser inscrito horas antes del duelo en Mallorca para cumplir la sanción que traía de Italia y ya pudo estar a disposición de Pellegrini para el choque de la tercera jornada contra el Osasuna. Ante los navarros, la lista de ausencias bajó a tres: Bravo y Willian José porque aún no pudieron ser inscritos antes de la disputa del partido, y Montoya seguía de baja por problemas físicos. Pero en el Sadar fue expulsado Pezzella, por lo que el argentino fue la única baja del Betis en la visita al Santiago Bernabéu.

En el partido ante el Madrid cayó lesionado Fekir, que sintió un pinchazo muscular y pidió el cambio. Se perdería cuatro partidos. Con la baja del jugador franquicia del Betis y las ausencias de Montoya y Loren en la lista para la Europa League, el Betis se desplazó a Helsinki y allí, en el segundo minuto de juego, el destino jugó una mala pasada y Juanmi se lesionó de gravedad : rotura de ligamentos del tobillo izquierdo y baja, al menos, hasta después del Mundial. Ese día también sufrió un esguince de tobillo Víctor Ruiz.

Fekir, Víctor y Juanmi, fuera de juego. El primero intentó reaparecer, pero sufrió una recaída en el Olímpico de Roma, lo que obligó al entrenador a mantener a Canales fuera de su habitual rueda de rotaciones. A partir de ahí, las lesiones de ambos titulares en la línea de tres que actúan por detrás del Panda y las sanciones de Luiz Felipe, tras su expulsión en Vigo, y de Pezzella, tras su roja en Valladolid, mermaron al equipo enormemente. El central argentino regresó para jugar ante el Cádiz, día en que Mateu expulsó a Canales, de modo que el cántabro no pudo estar disponible para Pellegrini en el decisivo partido contra el Atlético de Madrid donde los verdiblancos cayeron; al menos, Fekir regresó y hasta marcó el gol bético.

En la jornada siguiente se visitó San Sebastián, donde a la baja de largo recorrido de Juanmi se sumaron tanto Joaquín como Guido Rodríguez, que salieron lesionados del choque intersemanal en Bulgaria frente al Ludogorets. El portuense, descartado ya para lo que quedaba hasta el parón. Así se presentó el derbi del Villamarín, para el que sí logró el cuadro albiverde recuperar al pivote argentino. Entonces llegaron de nuevo las expulsiones y el VAR sacó del partido de máxima rivalidad a Fekir cuando acababa la primera parte y a Borja Iglesias cuando comenzaba la segunda. Las dos ausencias fueron decisivas en ese choque y se arrastraron hasta Valencia, donde el expulsado fue el central Edgar.

Las excepcionales circunstancias de lesiones o expulsiones, por otra parte, han obligado al técnico a intensificar su habitual sistema de rotaciones. Y en esta ocasión, el modelo ha flaqueado por el descenso en las prestaciones de los jugadores de la 'unidad B', los menos titulares, como ha pasado con Willian José, Miranda o Paul . Al igual que en la temporada anterior la competencia e igualdad eran enormes, esta campaña no ha sido así y las posibilidades de sustituir y dar descansos son mucho más limitadas. El diseño de un 'once' tipo ha sido imposible esta temporada.