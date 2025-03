El madrileño Jorge Carrasco se convierte en el quinto fichaje del Betis Futsal

El Real Betis Futsal sigue dándole forma al plantel que la próxima temporada competirá en la Primera división de la Liga Nacional de Fútbol Sala (LNFS) y este jueves ha anunciado la incorporación del pívot madrileño Jorge Carrasco. Es el quinto fichaje confirmado por parte de la entidad heliopolitana para el equipo que dirigirá el técnico gallego Bruno García .

El nuevo jugador bético nació en Alcalá de Henare s en 2003, llega procedente del FC Barcelona y firma para las tres próximas temporadas. Carrasco comenzó su carrera en el EFS Ciudad de Torrejón y de allí se trasladó al Rivas antes de su última etapa en el filial del club azulgrana, donde ha compaginado entrenamientos con el primer equipo en los últimos dos cursos.

Goleador en Segunda

El joven pívot participó la pasada campaña en 34 partidos en Segunda división y anotó 23 goles. Además, Carrasco es un habitual de la selección española , disputando partidos con la sub 17, sub 18 y sub 19.