Engordar las arcas y adelgazar el calendario

El Betis lleva siendo líder de grupo en la Liga Europa desde la disputa de la jornada inaugural. Partiendo como el representante del tercer bombo, no está nada mal. Tenía por delante, según los coeficientes UEFA, a la Roma y al Ludogorets. Su objetivo inicial ... era pasar de ronda. Ahora, una vez atada la meta con dos jornadas de antelación, la diana está en ocupar el primer puesto y disfrutar de sus ventajas: liberar espacio en el calendario y riesgo en la competición ahorrándose una ronda ante un rival caído desde la Champions y generar un aumento de ingresos nada desdeñable en las arcas del club. Con esa idea partieron ayer los 20 jugadores citados por Manuel Pellegrini para el tortuoso desplazamiento a Bulgaria, dado que la pequeña población de Razgrad, donde tiene su sede el Ludogorets, está a medio camino entre Bucarest, capital de Rumanía, y Varna, a orillas del Mar Negro.

Un punto le basta al Betis en el duelo de esta noche para firmar el primer puesto y olvidarse de las cuitas en las que se enfrascarán el Ludogorets y la Roma en la última jornada. Antes de que el austríaco Lechner pite el inicio del duelo cuentan los béticos con diez unidades, por siete de los búlgaros, cuatro de los italianos y uno del Helsinki, que sólo tiene opciones de ir a la Conference si acaba tercero. La calculadora tampoco tiene que echar humo para concretar las opciones verdiblancas. Si puntúa (empate o triunfo) en Bulgaria será primero. Si los heliopolitanos pierden hay varias opciones. Si lo hace por sólo un gol ambos conjuntos quedarán igualados a todo y se abren varios escenarios en la última jornada: si el Ludogorets le gana a la Roma será primero y el Betis, segundo haga lo que haga; si el Ludogorets empata en la capital italiana, los de Pellegrini han de vencer para ser campeones de grupo; si los búlgaros caen en el Olímpico, el Betis será primero ganando, empatando o perdiendo si hay triple empate con la Roma, que debería ganar sus dos partidos. Si los verdiblancos caen hoy por más de un gol han de mejorar el resultado que consiga el Ludogorets ante la Roma en la jornada final (puesto que la igualada a puntos sería favorable a los búlgaros).

El atajo para no darle más vueltas a esto es ganar en Bulgaria. Así lo afronta Pellegrini con su grupo, así lo quiere el vestuario bético. Será nuevo día, ya no es novedad, para las rotaciones. Muchas son obligadas puesto que las contagiosas lesiones musculares en este cargadísimo calendario tuvieron víctimas recientes en Sabaly y Luiz Felipe, mientras que a la sanción de Guardado se le ha unido la reciente paternidad de William Carvalho. No están inscritos Loren, Montoya ni Juan Cruz. Teniendo en cuenta esta zarzuela de bajas se desplazó el Betis con 20 futbolistas, dos de ellos del Betis Deportivo como el central Félix y el mediocentro Enrique. Ninguno de los dos ha debutado aún con el primer equipo y si hoy no tienen minutos, que no apuntan a ello, sí contarían para el duelo ante el Helsinki si los verdiblancos puntúan esta noche y garantizan el primer puesto.

El Betis tiene certificado el pase de ronda pero se juega adelgazar su calendario quitándose en febrero dos partidos y engordar sus arcas en el contexto de una economía que necesita revitalizarse. Cada triunfo en la fase de grupos de la Liga Europa está cotizado en 630.000 euros y si es campeón de grupo tiene un premio de 1,1 millones, más otro 1,2 que le supondría entrar en la ronda de octavos.

Está tocado Despodov, el jugador más relevante en términos atacantes del Ludogorets. No pudo el internacional búlgaro disputar el último duelo ante el Botev Plovdiv y apenas ha podido entrenarse con sus compañeros. Fue el autor del golazo de falta directa en el Villamarín que suponía entonces el 2-1 en el marcador. En todo caso, el bloque de Ante Simundza tiene argumentos interesantes en vanguardia. Recuerdan un tanto al Zenit, con una serie de futbolistas con velocidad y talento que pueden dar dolor de cabeza si tienen un buen día. Le ocurrió a la Roma en este Huepharma Arena, pequeño en capacidad en las dimensiones habituales en España (10.000 espectadores) pero que en cuanto a Razgrad puede albergar casi un tercio de su población. Y es que el Ludogorets es una especie de Villarreal de Bulgaria, un equipo que tiene poco predicamento social pero que se ha convertido en un habitual en competiciones europeas. Es este campo la gran baza del rival del Betis, ya que en el mismo ha vencido en 23 de los 26 encuentros que ha disputado en este año natural 2022 y de los tres duelos restantes sólo perdió dos veces, con un saldo goleador a favor de 70 dianas y 16 en contra.

Contra todo esto, el cansancio y la necesidad de focalizar la atención, puesto que el duelo del domingo ante la Real Sociedad y el derbi de la semana próxima, compite el Betis esta tarde-noche en Bulgaria. No estará solo porque un grupo de aficionados se ha montado diferentes viajes para que se escuche su voz en Razgrad. Allí donde el Betis debe sellar su clasificación como primero para la siguiente fase, engordar sus arcas y ahorrar su calendario.