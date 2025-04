Mallorca - Betis: Pleno pese a las adversidades (1-2)

Logró el Real Betis el segundo triunfo de la temporada. No todo va a ser como en el debut ante el Elche y el Mallorca apretó de lo lindo a los heliopolitanos, sobre todo en la segunda mitad. En la primera parte, Rui Silva no tuvo que mancharse los guantes porque el Betis no pasó apuros atrás, pero en el inicio del segundo tiempo el equipo de Aguirre dio un paso adelante y llegó a empatar el encuentro. Dos goles más para Borja Iglesias, los dos de penalti, el segundo quizás más discutido, pero el derribo de Battaglia a Fekir existe, a expensas de que el colegiado lo viera dentro del área, o sobre la línea, que también sería área de castigo, y seis puntos de seis posibles para el equipo dirigido por Pellegrini.

La primera parte en el Visit Mallorca, o Son Moix, como quieran, se jugó al ritmo que marcó William Carvalho. Como quiso el internacional portugués. Qué clase en tan sólo cuarenta y cinco minutos. No sólo no perdió ninguna pelota, sino que se asoció, rompió líneas, inició superioridades en ataque con pases en profundidad, cambió el juego, aceleró o calmó el ritmo… Todo eso después de ver una tarjeta amarilla prácticamente en el primer minuto de juego. Es verdad que, por fases, el Betis no se encontró del todo cómodo, ni siquiera con el marcador a favor. Pero con el paso de los minutos el equipo heliopolitano fue teniendo más la pelota y creando situaciones de mucho peligro ante la portería rival.

Como ocurriera ante el Elche, aunque entonces el equipo bético dominó desde el pitido inicial, el choque en Palma comenzó a caer de lado bético pronto. Esta vez, desde el punto de penalti. La jugada transcurrió en el minuto 6. Tras una asociación en la banda izquierda, la pelota le llegó a Juanmi dentro del área. Quiso regatear a Battaglia pasándole la pelota por un lado y el centrocampista argentino metió su brazo izquierdo para impedir que el de Coín siguiera con la pelota en su poder. Todos pidieron mano. Juanmi el primero en el campo y le siguieron todos los compañeros. También Pellegrini en el banquillo. En un primer momento, González Fuertes dejó seguir el juego y hasta pasado algún minuto, con el balón en poder del Betis, el colegiado asturiano decidió parar el partido y se fue al VAR. Primero, la pantalla principal en la banda no funcionó, así que González Fuertes tuvo que ver la acción en una pantalla más pequeña. Pero no hubo lugar a la duda. La mano de Battaglia era clara, quizás desde el primer instante. Borja Iglesias tomó la pelota, lanzó al centro, Rajkovic, el portero local, se fue a su derecha, y el gallego marcó el 0 a 1. Su segundo gol en dos partidos en LaLiga para igualar a su compañero Juanmi.

Pasaron unos minutos en los que el Betis trató de tener más la pelota. En una salida desde atrás en largo de Pezzella en el minuto 16, el argentino le puso la pelota a Juanmi que por velocidad le ganó a Copete y disparó por encima del larguero. Luego tuvo Maffeo una opción para el Mallorca, pero su cabezazo a la salida de una falta lateral se fue fuera. También la tuvo Carvalho, también de cabeza, pero el portugués cruzó demasiado un córner botado por Fekir. Se acercó ahí el 0 a 2. Luego, en el largo descuento, la tuvo Fekir. Carvalho encontró la carrera del francés que ganó por velocidad a su defensor y le ganó la posición. Pero el '8' bético se paró, quiso acabar él la jugada, y tras dos quiebros, uno a cada lado, disparó por encima del larguero. Con la sensación de que podía estar más cerca el segundo tanto del Betis se llegaba al descanso.

Tras el paso de los vestuarios el Mallorca dio un paso al frente, beneficiado porque la ventaja bética en el marcador era quizás mínima. Así que terminó llegando el empate antes del cuarto de hora de la reanudación. Un balón largo para el avance de Jaume Costa por la banda izquierda, el control le sirvió para dejarle la pelota a Kang In Lee, que centró un balón perfecto para que Muriqi de cabeza empatara en el segundo poste el partido. Edgar perdió la marca del delantero local y dejó vendido a Rui Silva. El partido tenía una lectura diferente con el uno a uno en el marcador porque el Mallorca seguía teniendo incómodo al Betis.

Pero en el minuto 72 iba a volver a ponerse por delante el conjunto verdiblanco. Una pelota larga para la carrera de Fekir la controló con su rostro tras dejar el balón botar ante Battaglia. El francés quebró en carrera el centrocampista local y fue derribado claramente ya dentro del área, por lo que González Fuertes decretó de nuevo penalti. Hubo protestas en el equipo local porque entendieron que el derribo se produjo fuera de la zona de castigo, pero el árbitro asturiano no lo dudó ante las quejas incluso de Javier Aguirre que pedía el VAR, y señaló el máximo castigo. Otra vez Borja Iglesias cogió el balón para lanzar y batir de nuevo a Rajkovic. Era el 1-2, pero el Betis no iba a estar tranquilo el resto del partido.

Porque un par de minutos después del 1-2 Muriqi de nuevo tuvo un mano a mano lateral con Rui Silva que el portero salvó con su cabeza. Pudo Juanmi, con un disparo cruzado dentro del área, marcar el tercero y cerrar el partido, pero la pelota se le fue fuera. En el tramo final del choque tuvo otra clara ocasión el Mallorca. Kang In Lee lanzó una falta próxima al área a la cruceta izquierda de la portería defendida por Rui Silva y en el rechace el meta portugués le sacó el pie al disparo de un futbolista local.

En el largo descuento, nueve minutos, lo intentó Maffeo con un disparo cruzado con el empeine que acabó en un saque de esquina para meterle sufrimiento al tramo final del partido. Es verdad que el Mallorca no construía acciones con claridad, jugando incluso con balones largos de su portero. Aitor tapó a la perfección en la línea de fondo un posible avance de Lago Junior y ahí el partido murió para felicidad de todos los béticos.