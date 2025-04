Mallorca - Betis: Bajo mínimos pero con la ilusión por ganar intacta

Hace tan solo cinco días que el Real Betis venció y convenció ante el Elche en el primer partido de LaLiga 22-23 delante de su afición en el Benito Villamarín. Aquella noche, el primer equipo heliopolitano hizo un tremendo ejercicio de supervivencia y compromiso, ... por lo vivido en las horas previas a la cita con el problema de las inscripciones de hasta seis futbolistas, las lesiones de Sabaly y Canales que se sumaban a las ya conocidas de Montoya y Camarasa, y la venta de Bartra. Todo eso quedó atrás para el grupo de dieciocho jugadores que convocó Manuel Pellegrini para el debut liguero y para el cuerpo técnico que encabeza el preparador chileno para aislarse de todo y golear al equipo de Francisco para dar la primera alegría a la afición que llenó las gradas del estadio Benito Villamarín.

Ha seguido trabajando el primer equipo durante estos días entre un partido y otro con el mismo problema de las inscripciones, aunque la entidad pudo, por fin, dar de alta durante la tarde de ayer a Luiz Felipe. Y en cuanto a las lesiones, Víctor Ruiz tuvo que parar a mitad de semana para tratarse de nuevo de los problemas que sufrió en la pretemporada tras la estancia del equipo en Austria. Así que de la convocatoria de dieciocho hombres que estuvieron a disposición de Pellegrini, para el desplazamiento a Mallorca se cayó el central catalán, así que son diecisiete los futbolistas que podrán jugar. Y decimos bien, podrán jugar, porque al quedar seis jugadores en el banquillo y poder hacerse cinco cambios, salvo el portero suplente, siempre que no ocurra nada raro durante el partido, los demás tendrán su oportunidad de saltar al terreno de juego, siempre que Pellegrini y su cuerpo técnico decidan realizar las cinco sustituciones permitidas. También se puede entender ese detalle como un mensaje de Pellegrini. Podía haber 'completado' la lista con algún futbolista más de la cantera, por ejemplo alguno de los jugadores que formaron parte de la semana de trabajo en tierras austriacas, como podían ser los centrales Félix y Visus o el centrocampista defensivo Antonio Marchena. Pero el chileno tiene claro los futbolistas con los que cuenta, le gustaron los minutos que Fran Delgado tuvo ante el Elche -y por eso repite citación para que fueran diecisiete los expedicionarios- y también tiene una opinión sobre la aportación de los canteranos: «La cantera del Betis ha demostrado por historia que es muy importante y lo va a seguir haciendo. Ellos mismos después tienen que demostrar en la cancha que están para poder jugar. La exigencia del Betis es grande. Deben demostrar que son capaces de dar un salto más. Son muy importantes los objetivos para realizar los planes».

Con todos estos condicionantes el Betis viajó ayer a Palma de Mallorca para jugar hoy el encuentro de la segunda jornada liguera. Con los tres puntos ganados en la primera fecha, bajo mínimos, pero con todas las ganas y la ilusión del mundo de sacar el partido ante el cuadro bermellón adelante y seguir en las posiciones más altas de la clasificación de LaLiga.

Pese a la inscripción, Luiz Felipe, como ya se ha informado, no puede estar a disposición de Pellegrini para esta tarde. El italo-brasileño cumplirá ante el equipo de Javier Aguirre el partido de sanción que acarrea de su último encuentro en Italia con la Lazio y, a partir de la próxima semana, previa al choque de la tercera jornada ante el Osasuna, de nuevo en el Benito Villamarín, podrá ofrecer competencia al entrenador en el eje de la defensa a Pezzella, Edgar y Víctor Ruiz. Pero sí viajó Joaquín. El capitán, pese a no estar inscrito aún en LaLiga, decidió ponerse la ropa de viaje y acudir a la citación junto a los técnicos y a los diecisiete jugadores que podrán jugar para viajar para hacer grupo y fomentar el buen ambiente, pese a la inquietud que se vive en el plantel por el asunto de las no inscripciones. Aunque el paso dado ayer con el zaguero internacional con Italia el club abre la ronda de jugadores dados de alta, que, tras las gestiones realizadas con LaLiga y, posiblemente, la venta de algún jugador más, Bartra aparte, deberá quedar solucionado la próxima semana.

En cuanto a lo deportivo, el once que Pellegrini saque hoy ante el Mallorca no debería diferir mucho de los titulares que comenzaron el choque del lunes en Heliópolis contra el Elche, de nuevo con Aitor Ruibal en el lateral derecho y Rodri como sustituto de Canales. No parece que jugadores como Miranda, Paul, Rober o Loren entren en el equipo inicial, así que el inicio de las rotaciones tendrá que esperar. Aguirre, por su parte, recupera a Ángel, aunque todo parece indicar que formará un ataque con Muriqi, Dani Rodríguez y Kang In Lee. Battaglia, Grenier y Baba luchan por ser titulares en el doble pivote y uno se quedará fuera.