Jorge Mendes quiere representar a Assane Diao

Que Assane Diao no haya renovado ya con el Betis pese a que su primera intención sea seguir vistiendo de verdiblanco tiene muchas explicaciones. Una de ellas es que desde hace no pocas semanas, el extremo nacido en Badajoz con familia senegalesa se encuentra sin agencia de representación en un momento elemental tanto para él como futbolista, tras haber roto la puerta de la selección española sub-19 pese a ser sub-18, como para ese mismo proceso de ampliación contractual con el cuadro bético, cuya ligazón dista hasta 2024 tras su única firma en Heliópolis. Otro de los motivos es que Gestifute , una de las mayores empresas de representación del fútbol mundial, que ha firmado recientemente un convenio de futura transferencia en el marco de la venta que el Betis planea para Raúl , anda tras la pista de Assane con el fin de que la empresa que dirige Jorge Mendes, por mediación de otra agencia española, logre la representación de la joya de la cantera bética, según ha podido saber ABC de Sevilla . Pero Assane tiene detrás fuertes intereses a nivel empresarial que aspiran a representarlo y en cuanto se decida ese primer aspecto se conocerá más acerca de si su futuro se seguirá pintando de color verdiblanco.

El 30 de junio se cumplirán dos años desde que esta promesa firmó su primer contrato profesional con el Betis tras sus primeros pasos como cadete con el Flecha Negra de Badajoz y el Cádiz, lugar desde el que lo captó el Betis en su primer año como juvenil. Ahora, Assane aún no está de vacaciones tras seguir firmando el año de su vida y acercarse a una velocidad de vértigo a la élite, dado que en el Betis ya se le ofrece incluso la posibilidad de hacer la pretemporada con Pellegrini, quien ha contado en algunas sesiones de entrenamiento con este atractivo perfil de mucha llegada a área que bien puede jugar en cualquier costado y arriba como única o segunda referencia en la punta. Su potencial lo vio desde mediados del campeonato liguero su verdadero entrenador, Aitor Martínez, que decidió darle galones a partir de diciembre en el Betis Deportivo , con el fin de que el joven se prodigara en el extremo izquierdo, donde ha sido el futbolista más determinante de la plantilla en un año irregular del filial.

Con todo, el centrocampista español ha jugado 20 partidos en Segunda Federación y ha marcado cuatro goles, por no hablar de las dos asistencias que resumen el porvenir de un jugador que si bien no tiene estadísticas brillantes, quienes han seguido cada domingo la evolución de este talento aseguran que toda atención mostrada a sus próximos pasos es poca, dado que ha sido Assane el jugador que más ocasiones ha creado durante todo el curso con el primer vivero verdiblanco, siendo partícipe de no pocas jugadas de gol tanto suyas como de sus compañeros. Siendo la causa de ese valor diferencial en zona de creación, y especialmente en la de remate que tanto vale en el fútbol.

El Europeo y Jorge Mendes esperan a Assane

A la finalización de la temporada del Betis Deportivo, el juvenil que lidera Arzu decidió fichar al jugador de cara a la Copa de Campeones , donde todos los ojos del fútbol español disfrutaron de la aceleración y el remate de un jugador distinto. Completo y a otro nivel. En cuartos de final, una diana de Assane tumbó al Valencia con una jugada sobrenatural (1-3) , y luego llegó el Athletic de Bilbao, que había eliminado precisamente a la generación del juvenil bético anterior, la misma con la que venía compartiendo vestuario en la presente campaña. Volvió a ser el de Assane el nombre más subrayado en la lista de ojeadores que presenciaron el choque frente al cuadro vizcaíno, anotando un gol junto a su compañero Carlos Reina y contribuyendo en el resultado final, que fue de 2-0.

Es difícil encontrar las palabras para expresar las emociones sentidas estos últimos días.



Queríamos continuar haciendo historia, y lo dimos todo para poder traer este título con nosotros pero no pudo ser, GRACIAS a todos los béticos por el apoyo.



Volveremos, SOMOS EL BETIS. 💚 pic.twitter.com/MiBZkMH8SD — Assan Diao (@assandiao8) May 21, 2023

Ya en la gran final, ante el Real Madrid de Álvaro Arbeloa, Assane volvió a ser una pieza elemental en el frente de ataque del juvenil bético, con acercamientos y acciones de mucho peligro, pero la pegada del cuadro madridista desniveló la partida y dejó a los verdiblancos sin la corona de supercampeón (1-3). Un mes antes de aquella final, el joven pacense recibiría la ilusionante llamada de la selección sub-18 de Santi Denia, con la que jugaría dos amistosos en los que los españoles batieron a Suiza por partida doble (0-4 y 0-2). Y con España Assane también brillaría con un gol en cada cita, que finalmente le ha permitido subir un escalón más pese a pertenecer a la generación de 2005, algo verdaderamente fuera de lo común para cualquier jugador y más en esas edades. Con semejante carta de presentación, no paran de llegarle novias del mercado de representación al codiciado Assane, aún menor de edad, a nivel nacional e internacional. De ahí que se esté pensando bien por qué camino tirar con el fin de poder tomar una determinación respecto a su futuro.

Assane es uno de los citados en la expedición de la sub-19 que pondrá rumbo a Alicante con la intención de preparar el Europeo , cuya celebración está prevista en Malta el próximo mes de junio. No será hasta el 30 de junio cuando se realicen cinco descartes, dado que José Lana sólo puede llevarse a tierras maltesas a 20 futbolistas. España está ubicada en el Grupo B junto a Islandia, Grecia y Noruega, siendo su debut en el torneo europeo el 4 de julio ante Islandia en el Centenary Stadium. Contra Grecia, la sub-19 se medirá el 7 de julio y ante Noruega, el 10 de julio.