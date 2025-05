Joaquín: «Es importante empezar bien»

El capitán del Real Betis , Joaquín , fue el encargado de acompañar a Manuel Pellegrini en la rueda de prensa previa al debut de los verdiblancos esta temporada en la UEFA Europa League ante el HJK Helsinki . El portuense mostraba su felicidad por volver a jugar competición continental. «Feliz de volver aquí. Estuve con la selección absoluta hace unos años. Con la misma ilusión y las mismas ganas de poder jugar y competir en Europa . Es importante empezar bien. Mañana tenemos un partido difícil en un terreno que no estamos acostumbrados«, explicaba.

Cuestionado por si tienen ilusión por conseguir algo grande en la UEFA Europa League, Joaquín lo tiene claro. «Nosotros siempre tenemos esa ilusión intacta independientemente de que no hayamos llegado lejos. Siempre uno tiene la ilusión de hacer un buen papel . Creo que es una competición muy bonita. Somos uno más que estamos ahí y vamos intentar con nuestra idea buscar esa ilusión.

También quiso confesar que está contento por poder haber jugado después de un verano complicado por la no inscripción en los primeros encuentros ligueros. « Feliz de poder debutar . Estaba inscrito y podía sumar como uno más. No ha sido un verano fácil. Feliz, el partido del otro día compitió ante un grandísimo rival«, apuntaba.

Por último, valoró el césped del Helsinki Football Stadium , que es de césped artificial . «Es verdad que no estamos acostumbrado a este tipo de césped. Sí he jugado alguna que otra vez hace tiempo. Vamos a entrenar hoy e intentar aclimatarnos lo antes posible . Espero que no sea un hándicap importante y hagamos mañana un buen papel«, finalizaba.