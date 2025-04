Joaquín: «Hacer el carajote en redes sociales me ha dado mucho»

Joaquín Sánchez lleva años cautivando los corazones, no solo de los béticos, sino de muchas otras personas. Algunas de ellas, sin ni tan siquiera ser aficionadas al fútbol. Todo gracias a su personalidad encantadora, su sentido del humor y su humildad , ... cualidades que lo convierten en una figura cercana y accesible. Llevar la alegría por bandera y mostrarse tal y como él es. Esas son las claves que hacen que el portuense reciba tantísimo cariño , más allá de los terrenos de juego.

Sin embargo, fue tal el homenaje que recibió hace unos días en el Benito Villamarín que Joaquín no daba crédito a lo que veía y le hacían sentir los más de 50.000 aficionados que se dieron cita para despedir con honores a su capitán. « No sé qué he hecho para tanto cariño, sinceramente », dijo visiblemente emocionado la leyenda verdiblanca al término del encuentro que enfrentó al Betis (compuesto por jugadores de antaño y actuales) con un equipo de leyendas, conformado por amigos del propio Joaquín.

Días después, habiendo pasado ya ese momento tan emocionante, parece que Joaquín sabe dar respuesta al motivo por el que recibe tanto cariño allá donde va. «Es verdad que las redes sociales me han dado mucho. Hacer el carajote en las redes sociales también ayuda mucho a que la gente te vea tal cual . Soy el prototipo de jugador que no tiene nada que ver con lo normal (se ríe)», reconoce el canterano bético en una entrevista con ABC de Sevilla y Al Final de la Palmera .

No se quedó ahí la respuesta del gaditano que, de manera oficial, dejará de ser futbolista profesional el próximo 30 de enero, cuando finalice definitivamente su contrato con el Betis. « Soy muy transparente para mostrar cómo soy, cómo vivo, mi día a día… Me muestro muy real . A lo mejor, otros futbolistas, con todo el respeto del mundo, no son así. Entonces, muestro cómo soy, cómo disfruto de mi familia, de los programas de televisión… Eso ha llegado y ha calado en la gente», continúa explicando.

En referencia a lo vivido en su partido homenaje , Joaquín reconoce que « muchas veces digo que es increíble el cariño y la admiración que me tiene tantísima gente , por eso dije el otro día que no sabía lo que había hecho. Es verdad que todo eso (su actividad en redes sociales y televisión) me ha ayudado a mostrarme tal cual soy y que la gente tenga esa admiración por mí. Pero, a tanto nivel… Te juro por mis hijas que no esperaba tener un recibimiento así, ni tanta admiración, ni tanto cariño por donde quiera que vaya . Que la gente te pare, ya sea el niño pequeño o la abuela, te reconozca y te quiera dar un abrazo. Ese es el mayor premio que me voy a llevar en la vida».