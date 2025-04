Joaquín: «La gente disfrutaba conmigo; he dejado ese legado»

Estaba especialmente tranquilo, relajado. Con una leve sonrisa, tan asidua en su rostro, y aguardando pacientemente a que todos los instrumentos necesarios para esta entrevista estuvieran listos. Joaquín Sánchez (El Puerto de Santa María, 1981) llevaba ya a sus espaldas dos horas de ... grabación de un anuncio de Gillette. Estaba más que hecho a aquello, a un ambiente en el que se le veía con mucha soltura. Pero tocaba cambiar de tercio. Dejaría de lado por unos minutos su faceta de actor de anuncios para volver a ser el Joaquín futbolista . Un término que, para él, se encuentra en el tiempo de descuento, hasta que el próximo día 30 de junio la finalización de su contrato con el Betis marque el punto final de una dilatada y exitosa carrera en la élite .

Sereno, el portuense repasa con ABC de Sevilla y Al Fina de la Palmera cómo lleva la retirada, lo que le motivó a tomar la decisión y lo que le depara el futuro . Destila nobleza en sus palabras, la misma que le ha hecho ser tan querido entre la gente. Medita cada respuesta, ofreciendo argumentos sinceros y mostrándose satisfecho por todo lo logrado, sin cortarse a la hora de soltar alguna que otra risa. Tal y como es. Así se muestra Joaquín, como no podía ser de otra forma .

¿Qué le hizo decantarse definitivamente por la retirada? Se veía bien físicamente, el Betis tenía opciones de entrar en Liga de Campeones…

La idea de que este podía ser mi último año ya me rondaba la cabeza. También, es verdad que por mi participación… Eso te lo pone un poquito más claro y te despeja muchas cosas. Pero, para mí, la razón más importante por la que tomo la decisión es porque el cuerpo me lo pide . Al final, por ley de vida, el cuerpo te dice que es el momento. Y creo que era un buen momento para irse. Afortunadamente, ni en sueños habría imaginado irme como me he ido. Lo más importante es que el cuerpo lo pide. Al menos, así me ha pasado a mí.

¿Hay algún momento concreto en el que toma esta decisión y se la comunica a su familia y su agente?

Una cosa concreta… No. Ha sido un poquito de todo. No hubo nada en concreto, tenía muchas cosas buenas para poder continuar . El míster confiaba en mí, yo seguía entrenando, intentaba estar siempre al máximo nivel… Independientemente de que sean etapas diferentes. La decisión la he tomado por un cúmulo de cosas. Las pones en la balanza y sabes que es el momento idóneo para irte.

¿Hubiera habido algo que le habría hecho cambiar de opinión?

No (medita un par de segundos). No, yo lo tenía muy claro. Cuando se toma una decisión de este tipo, la tienes muy valorada, muy sopesada y muy hablada con tu gente cercana. Estoy feliz. Creo que me he ido en el momento justo .

¿Cree que le ha quedado algo pendiente por hacer?

Muchas cosas. Creo que eso también me mantenía vivo y me hacía competir. Por intentar seguir demostrando e intentar seguir consiguiendo cosas . Pero, bueno, lo que más feliz me hacía era que la gente disfrutaba conmigo. Creo que ese legado lo he dejado.

Al margen de la función que desempeñe en el Betis, quedando ya liberado de viajes, concentraciones, entrenamientos y partidos, ¿a qué le gustaría dedicar todo ese tiempo libre?

Ahora lo más importante es mi familia. Quiero intentar aprovechar ese tiempo que no he podido disfrutar por mi profesión . Ya no voy a tener la presión de que me voy y tengo que volver dentro de tres días. Voy a intentar disfrutar de todo eso. Lo más importante para mí ahora mismo es desconectar un poquito. Han sido 23 años de exigencia y de estar al máximo nivel. No es fácil estar ahí tanto tiempo. Desconectar y olvidarme un poquito de todo esto tampoco me va a venir mal, pero sin irme muy lejos . Quiero seguir disfrutando del fútbol y de mi club. Empiezo una etapa nueva en la que voy a tener que aprender. Voy a aprovecharme de la gente que tiene el club tan maravillosa, que sé que me va a apoyar en todo momento.

¿Alguno de esos proyectos se puede desvelar?

Estamos haciendo cosas muy bonitas. Proyectos muy chulos e interesantes, aprovechando todo lo que es la televisión . Afortunadamente, tenemos un recorrido largo para hacer muchas cosas, con el apoyo de Atresmedia . Ahí nos sentimos como en casa, vamos a estar arropados por todos ellos. Pronto conoceréis todo lo que hay preparado. Sinceramente, lo disfruto mucho y me hace mucha ilusión.

Volviendo a lo futbolístico, ¿qué opinión le merecen las ligas exóticas en las que últimamente están recalando muchos jugadores? ¿No consideró retirarse allí?

Es que ni me lo he planteado, sinceramente. Tengo 41 años, ya está bien (se ríe). Es verdad que, años atrás, sí hubo algún que otro tanteo y se ha comentado, pero no era mi primera opción. Lo que yo tenía en la cabeza era retirarme en el club donde empecé, que es el Real Betis Balompié . Las ligas de fuera, sinceramente, nunca han sido una opción.

¿Cree que necesitará algún tipo de ayuda psicológica para afrontar el inicio de una temporada en la que ya no será futbolista?

Bueno, no por ayuda, sino a lo mejor para plantear el futuro. A mí no me importaría ponerme en manos de especialistas que me puedan explicar cómo va a funcionar todo . Pero no por la ayuda, sino porque creo que es importante. En ese aspecto, no tengo ningún problema. Afortunadamente, creo en los últimos años he trabajado mucho en lo que va a ser mi vida después del fútbo l. La hemos planteado con mucho cariño y esfuerzo. Tengo las cosas claras. Ya después el tiempo dirá cómo funcionamos o cómo estoy. Y volviendo a la pregunta, claro que no me importaría ponerme en manos de profesionales.

Por último, ¿qué le ha dado el fútbol y qué le ha quitado?

(Piensa durante unos segundos) Quitarme… A lo mejor disfrutar más de mi intimidad y de mi gente, pero volvería a pasar por ello si después me da todo lo que me ha dado . La vida de futbolista, si sabes aprovecharla y disfrutarla, no tiene comparación con nada. Yo la he disfrutado en todo momento y he intentado que mi vida profesional no me marcara por el tema económico, ni por ser más que nadie. Yo he marcado mi vida por mi felicidad. A partir de ahí, la he disfrutado muchísimo . Quitarme, a lo mejor, tiempo de poder disfrutar de otras cosas, pero la vida es larga.