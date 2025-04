Joaquín: "Me voy feliz"

Joaquín Sánchez sigue descontando los días al calendario para poner fin a su etapa como futbolista profesional. El próximo domingo jugará su último partido oficial antes de que el martes 6 de junio se celebre en el Benito Villamarín su partido homenaje. En sus últimos días como futbolista en la ciudad deportiva ha concedido una entrevista a Betis TV.

"Ya está aquí, el cuerpo un poco raro y con la sensación de que me voy a hartar de llorar , pero bueno, espero disfrutar mucho también", comenzó diciendo sobre sus últimos partidos. En la última jornada liguera el Betis se enfrenta al Valencia, un club en el que fue relevante el portuense. " Va a ser un día muy especial . Como bien dices, contra el Valencia será especial. Espero que sea un día bonito, que lo disfrutemos y que los béticos se lo pasen en grande", comentó aclarando también que no sabe si será titular. "Manuel lo tiene siempre todo muy escondido", indicó. " Espero poder jugar y salir como capitán con mi brazalete . Tiene que ser una fiesta por llegar con los deberes cumplido", añadió.

Será un cambio de vida radical para Joaquín, un futbolista que lleva más de 20 años en activo en la élite. "Ya llevo unos cuantos de días que me cuesta trabajo. Se pasan muchas cosas por la cabeza, muchos recuerdos. Lo estoy disfrutando a mi manera ", indicó acerca de los nervios que no le dejan dormir bien.

Se lleva Joaquín consigo el premio de ser vitoreado en todos los campos en los que ha ido jugando en sus últimas temporadas, algo que señaló que "es algo que no me podía imaginar nunca". "Es un premio especial que me voy a llevar en mi vida. Me voy feliz" , agregó al respecto. No escondió Joaquín tampoco que le habría gustado batir el récord de Andoni Zubizarreta. "Quedarme ahí igualado es un récord ya, quedaré como el jugador de campo que más partidos ha jugado en Primera- Habiéndolo tenido en la palma de la mano, me da coraje no haberlo hecho ", reflexionó un futbolista que afirma no haber dudado en ningún momento sobre la decisión de colgar las botas. "Creo que las decisiones hay que tomarlas convencido y sabiendo que es el momento. Muchas veces te pueden entrar dudas, pero a día de hoy eso no me ha pasado. Estoy convencido de que era el momento ", señaló.

Acerca de su momento más feliz como bético, Joaquín no tuvo dudas rescatando un logro que quizás muchos no habrían puesto en su nómina de mejores momentos del portuense con la elástica verdiblanca. "Yo me acuerdo un momento que para mí fue crucial: el ascenso en Jaén" , sentenció. Ese viaje de vuelta no se me olvidará en la visa. Esos grandísimos compañeros que tenía. Eso me marcó. Aquel día lo recuerdo como si fuera ayer", comentó además. Tampoco mostró muchas dudas cuando se tuvo que referir a su día más triste como bético. " El día que me tuve que ir de aquí. A mi mi vida deportiva me la ha marcado la felicidad y no iba a ser como estaba aquí", explicó.

Una cita histórica

Además se mostró contento por marcharse dejando al club con " el margen de crecimiento que tiene y las cosas que tienen que hacer". "Haber vuelto en un momento crucial, complicado, pero que el equipo y el club ha dado pasitos cada año. Estamos en un momento de equilibrio y con un margen de crecimiento importante", ahondó.

Con respecto al homenaje del próximo martes no quiso Joaquín desvelar muchos detalles, aunque habló de algunos de los futbolistas y exfutbolistas que estarán sobre el césped. "Viene mucha gente, muchos compañeros con los que he coincidido. Vienen de mi etapa en el Betis. Denilson, Assunçao , de la cantera Arzu, Doblas, Melli y luego también con el equipo de leyendas estará gente de la talla de Iker, Morientes, Cazorla, Sergio Ramos... Gente que han dado mucho por el fútbol y también son parte de mi historia. Va a haber un espectáculo muy chulo. No quiero contar mucho porque quiero que también haya sorpresas", indicó.

Para este duelo se han agotado las entradas . El Benito Villamarín estará repleto. "Yo esperaba que hubiera gente, pero campo lleno..." , comentó. "Es difícil un martes. Me hubiera gustado que fuera antes, pero no se ha podido. Se hace un martes a esta hora porque no hay tiempo", argumentó. "Se ha recaudado todo para la ayuda contra el cáncer infantil que para nosotros era crucial para hacer proyectos en este tema. Ahí hay una lucha importante y queremos poner nuestro granito de arena", añadió.

Por último, Joaquín mandó un mensaje a la afición: "Gracias. No puedo estar más feliz de todo lo que ha significado el Betis en mi vida y el apoyo de tanta gente fiel a mi, a mi sentimiento y a mi forma de vivir. Espero que estos días lo recuerden como algo especial y bonito,. Yo como dije me voy, pero el Betis se queda ".