Isco carga contra Rubiales: «Si el beso no fue consentido, es un abuso de poder»

Se siguen sucediendo las manifestaciones críticas sobre el comportamiento del presidente Luis Rubiales al término de la final del Mundial femenino de fútbol del pasado domingo, cuando el dirigente besó en la boca a la jugadora Jenni Hermoso durante la ceremonia de entrega de medallas. Por esta acción, planea su destitución en la asamblea de la Federación Española de Fútbol y la FIFA ha abierto este jueves un procedimiento disciplinario contra Rubiales.

Hasta este jueves no se había oído la voz de ningún futbolista profesional, no obstanta, hasta que ha abierto la veda precisamente uno del Betis. El primero en hacerlo ha sido el malagueño Isco , que se ha referido al asunto a la salida del entrenamiento del equipo verdiblanco en la ciudad deportiva de Los Bermejales. «Si no fue consentido es un abuso de poder . Le mando todo mi apoyo a Jenni», ha asegurado Isco a la salida de la sesión ante las cámaras de Telecinco.

A las palabras de Isco le han sucedido las de un compañero suyo, Borja Iglesias , que se ha sumado a la cuestión mostrando un breve mensaje de ánimo a la jugadora. «Doy todo mi apoyo a Jenni», ha señalado el delantero verdiblanco también a la salida del entrenamiento de este jueves.