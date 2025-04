Guido Rodríguez se pierde el stage de Marbella por una cuarentena legal

Baja sensible para Manuel Pellegrini en el tercera concentración que pondrá punto y final a su pretemporada. Guido Rodríguez no podrá viajar junto al resto de la expedición del Betis debido a que deberá guardar una cuarentena de diez días pese a no tener el Covid ni ser contacto estrecho de ninguna persona que sí lo haya tenido.

Esta circunstancia, que perjudica claramente la preparación del plan verdiblanco, se debe a que Argentina , el pasado jueves, fue incluida en la lista de países de procedencia cuyos pasajeros deben guardar dicha cuarentena tras su viaje a España pese a haber dado negativo en Covid en cualquier prueba reciente.

Guido Rodríguez debe cumplir con este nuevo protocolo, tal y como reflejan desde el Betis. El club ha informado que el mediocentro ya llegó a Sevilla el pasado fin de semana, y para no perder la forma tras su participación en la Copa América que terminó levantando su propia selección, acudirá a hacer un trabajo individual de recuperación y puesta a punto física a la ciudad deportiva Luis del Sol para tratar de llegar lo más enchufado posible a los últimos días previos al estreno liguero.

El Betis alega que esta situación sí puede contemplarse debido a que las instalaciones verdiblancas cuentan con un centro médico homologado por la Junta de Andalucía, y por ese motivo Guido Rodríguez sí puede ir a la Luis del Sol para realizar trabajos de fisioterapia y readaptación, pero no viajar a la Costa del Sol como uno más a las órdenes de Pellegrini, por lo que su participación en el amistoso contra el Almería de este miércoles queda plenamente descartada.