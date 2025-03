Guardado: «No me veo ahora mismo en otra experiencia y me veo retirándome en el Betis»

Andrés Guardado es uno de los grandes protagonistas del duelo que enfrentará al Betis con el Sevilla en Guadalajara. El futbolista verdiblanco vuelve a casa y atendió a los medios de comunicación en la previa del choque.

«Estoy muy contento de estar en mi ciudad, nunca me tocó venir a jugar con ningún club aquí. Sí vine con la selección. Me hace mucha ilusión el poder estar con mis padres, mis amigos en el estadio es una sensación que hace mucho tiempo que no tengo», comenzó diciendo. El futbolista verdiblanco le lanzó un mensaje a los futbolistas mexicanos invitándolos a salir «de su zona de confort». «Aquí se está cómodo, se gana buen sueldo… No creo que sea un mensaje que sólo debería dar yo, sino que también pienso que la prensa, que piensa que cuando un club que está peleando por ejemplo por un descenso viene a por algún jugador que está luchando por títulos que no se vaya, yo le digo que sí, que vaya, que luche, que peleé, que pruebe», abundó.

« Me veo más cerca de retirarme con el Betis. Como a estas alturas, la verdad es que voy año tras año, casi partido a partido. El cuerpo y la cabeza te van indicando hacia dónde ir. Estas dos últimas renovaciones las he ido haciendo así, viendo también como el entrenador y el club me han hecho sentirme importante. Si al final de la temporada me sigo viendo con fuerzas ya veré qué hago. No me veo ahora mismo en otra experiencia y me veo retirándome en el Betis », agregó el futbolista azteca que también fue preguntado por su retirada de la selección. «No me costó tomar la decisión. Sabía antes del Mundial que después, cuando terminara, me iba a retirar. Hubo un tiempo que antes del Mundial tuve una crisis, pero también tenía claro que era el momento de dar un paso al lado, que vengan a la selección nuevos jugadores que también lo merecen. Me siento tranquilo, dí todo lo que pude dar en la selección y me fui muy satisfecho por el compromiso que tuve con la selección durante tantos años», señaló.

Acerca de lo que aún le queda por hacer en su carrera, Guardado lo dejó claro: «Lo que me gustaría a estas alturas de mi carrera es mantenerme al nivel que estoy teniendo. Ha pasado un año de que ganamos la Copa del Rey y este club me abrió las puertas cuando cumplí 30 años cuando todo el mundo decía que en el PSV mi carrera iba para abajo. Espero ganar este año otra 'Copita' más con el Betis ».

Para concluir también fue preguntado por Canales , que ahora ha llegado a la Liga MX procedente del Betis para firmar por Rayados de Monterrey. « Dijeron que fui fundamental para que fichara. Él simplemente me preguntó sobre qué opianaba de Monterrey, yo le opiné y él fue el que decidió . Dije en su despedida que me gustaba que viniera aquí, a Monterrey, porque como él vive su profesión y la mentalidad que tiene, ojalá en Monterrey y sus aficionados aprendan mucho de él. Ha tenido tres cruzados y de las tres ha aprendido algo, es un ejemplo en todos los sentidos. Cuando el joven llegue al entrenamiento a desayunar y lo vea ya entrenando en el gimnasio tiene que pensar que es el más profesional y que tiene que aprender mucho de él», fueron sus palabras al respecto.