Guardado, convocado por México para el Mundial; Lainez se queda fuera

Andrés Guardado ha sido convocado por la selección de México para la disputa del Mundial de Catar 2022 que está a pocos días de comenzar. Gerardo Martino, técnico del combinado azteca, cuenta con Guardado como capitán y como una de las piezas fundamentales en su esquema. Disputará así el bético su quinta Copa del Mundo tras estrenarse en Alemania 2006 y continuar en Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018. Guardado es el jugador con más entorchados en la historia de México.

En la relación de convocados Guardado comparte citación con jugadores como Guillermo Ochoa, Héctor Herrera, Néstor Araújo, Edison Álvarez, Raúl Jiménez o Hirving Lozano, pero no con Diego Lainez. El extremo, cedido por el Betis al Sporting de Braga, no está contando en el club portugués con la regularidad esperada y no ha sido llamado para la cita mundialista. En su lugar ha elegido Martino a Roberto Alvarado, lo que ha causado cierta polémica en México.

Con Guardado el Betis cierra el cupo de sus cinco jugadores que acudirán a Qatar 2022. Se trata de los argentinos Guido Rodríguez y Germán Pezzella, el senegalés Youssouf Sabaly y el portugués William Carvalho.

Este miércoles jugará México su último amistoso de preparación para el Mundial y lo hará ante la selección de Suecia en el estadio gerundense de Montilivi.