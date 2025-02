Guardado, camino de su quinto Mundial: «Para llegar a eso hay que mantener el nivel muchos años»

Andrés Guardado va camino de su quinto Mundial. Un jugador histórico en México y en LaLiga española que lleva en el Real Betis desde el verano de 2017. Actualmente está concentrado el centrocampista con su selección para afrontar los duelos amistosos contra Perú y Colombia en este parón internacional. Y es uno de los fijos para su combinado nacional pensando en la cita de Catar de finales de año.

Era cuestionado Guardado durante una rueda de prensa junto al Tata Martino, seleccionador mexicano, acerca de su histórica participación en una quinta Copa del Mundo, igualando así a Antonio Carbajal y a Rafa Márquez, otros iconos de la selección azteca.

«Siempre es una estadística bonita, siempre llegar a un número de partidos a tu selección motiva, lo que me da ilusión y orgullo es que para llegar a eso hay que mantener un nivel de muchos años. Llegas a un número de partidos o récord gracias a los esfuerzos. Más allá del récord me quedó con lo que me costó para conseguir ese número de partidos», manifestaba Guardado.

Y es que si Guardado disputa alguno de los partidos amistosos ante Perú y Colombia igualaría a Claudio Suárez como el futbolista con más partidos en la selección absoluta de México, ya que la marca está fijada ahora en 178 y Guardado tiene 177.

Es, además, Guardado uno de los jugadores extranjeros que más partidos ha disputado en el Real Betis, tras Denilson y Mandi. Un futbolista que representará a buen seguro a los verdiblancos en cita de Catar haciendo historia con su selección.